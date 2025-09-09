Wyciekł tajny dokument. TEN kraj szykuje się na wojnę. Specjalne wytyczne dla szpitali

- Reklama -

Francuskie media ujawniły dokument, który może sygnalizować przygotowania do bezpośredniego zaangażowania kraju w konflikt zbrojny. Tajna instrukcja Ministerstwa Zdrowia z 18 lipca nakazuje szpitalom przygotowanie się do marca 2026 roku na przyjęcie tysięcy rannych żołnierzy – zarówno francuskich, jak i sojuszniczych.

Dokument, który ujawnił tygodnik „Le Canard Enchaîné”, posługuje się charakterystyczną nowomową. Zamiast wprost mówić o wojnie, resort zdrowia używa określenia „poważne zaangażowanie” czy „duże zaangażowanie wojskowe”. To językowe zabiegi mające złagodzić przekaz, ale istota pozostaje ta sama – Francja przygotowuje się na scenariusz masowego konfliktu zbrojnego.

Skala planowanych przygotowań? Szpitale mają być gotowe na przyjęcie od 10 do 15 tysięcy rannych żołnierzy, choć niektóre analizy wspominają o liczbach sięgających nawet 100-500 tysięcy w przypadku długotrwałego konfliktu. Opieka ma być zapewniona przez okres od 10 do 180 dni.

Resort obrony zarekomendował utworzenie placówek medycznych w pobliżu lotnisk i portów, co ma ułatwić szybki transport rannych. Instrukcje obejmują również organizację szkoleń dla personelu medycznego, który ma być przygotowany na warunki charakterystyczne dla czasu wojny. Wśród priorytetów wymieniono opiekę nad osobami z urazami psychicznymi i rehabilitację fizyczną.

Francuzów szokuje przede wszystkim termin – wszystko ma być gotowe na marzec 2026 roku, czyli za około pół roku. Gdy dokument ujrzał światło dzienne, jego treść skomentowała minister zdrowia Catherine Vautrin.

Twierdzi, że nie ma się czego obawiać. – To zupełnie normalne, że kraj przewiduje kryzysy i konsekwencje tego, co się dzieje – tłumaczyła. Zapewniła, że podobne działania były prowadzone również w poprzednich latach. Tylko czy ktoś jeszcze wierzy politykom?

Decyzja o przygotowaniu szpitali na wypadek wojny zbiegła się z publikacją rządowego „poradnika przetrwania” – 20-stronicowego dokumentu z 63 wskazówkami dotyczącymi zachowania w razie konfliktu zbrojnego.