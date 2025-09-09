WIDEO
Mińsk zapowiedział odpowiedź na posunięcie Warszawy

Autor: MS
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Foto: PAP/Abaca
Białoruś stanowczo potępia nieracjonalną decyzję polskich władz o wydaleniu białoruskiego dyplomaty – przekazało we wtorkowym oświadczeniu MSZ Białorusi. Mińsk zapowiedział także odpowiedź na posunięcie Warszawy.

„Zakładamy, że jest to element prowokacyjnej polityki skoordynowanej ze stroną czeską przeciwko państwu białoruskiemu, mającej na celu dalsze zaostrzanie napięć zarówno w stosunkach międzypaństwowych, jak i w całym regionie” – podkreślił białoruski resort dyplomacji.

„Te działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Decyzja strony białoruskiej zostanie wkrótce opublikowana” – dodano.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że z Polski wydalony zostanie dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb w kraju.

Dzień wcześniej czeskie MSZ też oznajmiło, że wydali białoruskiego agenta, który korzystał z dyplomatycznego statusu. Czeski kontrwywiad przekazał również, że wspólnie ze służbami z Węgier i Rumunii rozbito białoruską sieć wywiadowczą „budowaną w kilku krajach europejskich”.

(PAP)

