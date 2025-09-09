WIDEO
Klęska Nowackiej. Polacy fatalnie oceniają jej „reformę” [SONDAŻ]

-

Autor: KM
Barbara Nowacka. / foto: PAP
Barbara Nowacka. / foto: PAP
66 proc. respondentów uważa, że prace domowe powinny zostać przywrócone w polskich szkołach – wynika z najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Przeciwnikami powrotu prac domowych jest 17 proc. ankietowanych.

Pomysł przywrócenia w szkołach prac domowych zdecydowanie popiera 37 proc. badanych, a 29 proc. raczej się z nim zgadza. Przeciwnikami powrotu prac domowych jest 17 proc. ankietowanych – odpowiedź „raczej nie powinny” wybrało 11 proc., a 6 proc. wskazało na „zdecydowanie nie powinny”. Nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii 17 proc. badanych.

Poparcie dla przywrócenia prac domowych częściej deklarują kobiety (69 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (odpowiednio 78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej turze).

Z badania wynika także, że poparcie dla powrotu prac domowych jest najwyższe wśród osób starszych (60 lat i więcej) oraz wśród wyborców PiS. Z kolei najmniej entuzjastycznie do tego pomysłu podchodzą osoby młodsze oraz sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki prezentowane są w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.

Źródło:PAP/RMF FM
