Strona główna
WiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Trump pomoże Ukrainie: „…nagle to wszystko się zbierze i się zakończy”

-

Autor: AW
donald trump wolodymyr zelenski
Donald Trump i Wołodymyr Zełeński / fot. PAP / EPA
- Reklama -

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że pomoże jej. Stwierdził jednak, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które – jak ocenił – chcą końca wojny.

– Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że pomożemy im. Europa będzie zdecydowanie pierwsza – oni chcą być pierwsi. I chcą, żeby to się skończyło. I to się skończy (…) nagle to wszystko się zbierze i się zakończy – powiedział Trump, pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas podpisywania rozporządzenia o Ministerstwie Wojny.

Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż oczekiwał, lecz wyraził przekonanie, że i ten konflikt wkrótce zakończy.

Prezydent USA nie zdradził, na czym ma polegać amerykańskie zaangażowanie, lecz wcześniej deklarował, że USA będą aktywne we wszystkich fazach tego procesu.

W piątek telewizja NBC podała, że w wypadku zawarcia pokoju w Ukrainie USA mogłyby utworzyć na jej terytorium strefę buforową i odpowiadać za jej monitorowanie, aby zapewnić ochronę przed ponowną rosyjską napaścią. Według NBC, ze względu na technologie, jakimi dysponuje amerykańska armia, to właśnie USA miałyby odpowiadać za monitorowanie strefy, m.in. za pomocą dronów, satelitów i innych narzędzi wywiadowczych.

W nadzorowanie porozumienia pokojowego miałyby być zaangażowane także inne kraje sojusznicze oraz partnerzy spoza NATO, np. Arabia Saudyjska czy Bangladesz. Stacja zaznaczyła przy tym, że żołnierze USA nie będą rozmieszczeni w Ukrainie.

