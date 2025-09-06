Nowa wojna na horyzoncie? „Gest wyjątkowo prowokacyjny”

- Reklama -

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył w piątek, że żadne kwestie sporne z USA nie usprawiedliwiają konfliktu zbrojnego. Skomentował w ten sposób narastające napięcie między obu państwami i wysłanie przez Waszyngton sił zbrojnych do rejonu Karaibów do walki z przemytem narkotyków.

„Żadne rozbieżności, które nas dzielą i dzieliły nie usprawiedliwiają konfliktu militarnego” – oświadczył Maduro w przemówieniu radiowo-telewizyjnym do narodu.

Władze Wenezueli ostro skrytykowały wzmocnienie sił USA w rejonie Karaibów, które – jak zapowiedział prezydent USA Donald Trump – mają zwalczać kartele narkotykowe przemycające narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W piątek Waszyngton ogłosił wysłanie do tego rejonu myśliwców F-35, które mają wesprzeć siedem okrętów marynarki wojennej USA.

Trump zapowiedział równocześnie, że wojskowe samoloty wenezuelskie „będą zestrzeliwane” jeśli uzna, że zagrażają one siłom amerykańskim.

Pentagon uznał w piątek przelot wenezuelskich samolotów bojowych nad jednym z okrętów USA za „gest wyjątkowo prowokacyjny” a wcześniej Trump oskarżył Maduro o kierowanie siatką narkobiznesu i zwiększył nagrodę za jego pojmanie do 50 mln dolarów.

Maduro odrzuca te oskarżenia. Oświadczył w piątek, że Wenezuela jest krajem „wolnym od uprawy liści koki i walczącym z narkobiznesem ale wymaga szacunku” .