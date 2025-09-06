Krew męczenników woła do nieba. Zginęli za Chrystusa z rąk niemieckich morderców

- Reklama -

Żeby nie było wątpliwości chodzi o osoby, które zginęły z rąk „nazistów”. Diecezja paryska beatyfikuje pięćdziesięciu męczenników katolickich, którzy „padli ofiarą nazizmu w czasie II wojny światowej”. Uroczystość odbędzie się 13 grudnia w katedrze Notre Dame i będzie największą tego typu ceremonią zorganizowaną we Francji.

Męczennicy to m.in. Raymond Cayré, Gérard-Martin Cendrier, Roger Vallée, Jean Mestre… To księża, alumni seminarium, harcerze i wierni świeccy, z których wielu pochodziło ze stowarzyszenia Młodych Chrześcijańskich Robotników (JOC). Zginęli w większości w obozach koncentracyjnych, do których zostali wysłani z powodu swojego zaangażowania w działania zakazane przez okupanta niemieckiego.

Byli częścią tzw. „Misji św. Pawła” , tajnej kapelani utworzonej przez francuskich biskupów w celu zapewnienia pomocy duchowej młodym ludziom wysyłanych przez Niemców do pracy przymusowej w ich kraju. W taki sposób wysłano do Niemiec od 600 000 do 650 000 pracowników.

Okupant w grudniu 1943 roku rozpoczął jednak aresztowania wśród osób prowadzących działalność religijną wśród młodych francuskich robotników cywilnych. Zatrzymani byli deportowani do obozów pracy w Buchenwaldzie, Mauthausen, Dachau i Neuengamme. Zginęli w latach 1944-1945 „z nienawiści do wiary” , zgodnie z formułą watykańską uznającą ich męczeństwo.

Niektórzy z nich byli straceni, inni zamordowani, wielu torturowano, jeszcze inni zmarli z powodu warunków panujących w obozach. Kilku straciło życie podczas „marszu śmierci” w czasie ewakuacji obozów ” .

W 1987 roku jeden z tych „francuskich męczenników obozów koncentracyjnych ”, Marcel Callo, został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. Proces beatyfikacyjny zbiorowy jego 50 towarzyszy rozpoczął się w następnym roku. Papież Leon XIV podpisał w czerwcu dekret uznający ich męczeństwo. Zbiorowa msza beatyfikacyjna będzie największą tego typu mszą zorganizowaną we Francji – poinformowała diecezja.

Warto jednak zauważyć, że w „Le Figaro, które przytacza komunikat diecezji, ani razu nie pada słowa „Niemcy”. Mordowali „naziści”, obozy były „nazistowskie”, a odpowiedzialny za zbrodnie był co najwyżej „reżim hitlerowski”…