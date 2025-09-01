Wielki pożar pod Lublinem. Płonie sortownia odpadów. „Sytuacja NIE jest opanowana” [FOTO]

- Reklama -

W Bełżycach koło Lublina płonie sortownia odpadów. Sytuacja nie jest opanowana, a z ogniem walczy ponad 100. strażaków.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała o wielkim pożarze na wysypisku śmieci w Bełżycach.

„Pożar pryzmy odpadów o rozmiarach około 30x100x5 m na terenie sortowni odpadów komunalnych. Na miejscu liczne siły i środki #PSP i #OSP” – czytamy w opisie zdjęć z pożaru.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Sytuacja nie jest opanowana – usłyszał reporter RMF FM.

Strażacy walczą, by ogień nie przedostał się na sąsiednie hałdy odpadów.

„Dym z pożaru widać aż w Lublinie” – zaznacza redakcja.

Służby sprawdzają obecnie, czy dym nie zagraża okolicznym mieszkańcom.

„Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach doszło do pożaru hałdy z gabarytami. Obecnie trwa intensywna akcja gaśnicza! Występuje duże zadymienie, jednak nie ma zagrożenia życia ani mienia. Hałda została odizolowana od budynków zakładu oraz okolicznych pól” – poinformowała Gmina Bełżyce na Facebooku.

„Na miejscu działa Sztab Kryzysowy powołany przez Burmistrza Bełżyc. Stan powietrza jest na bieżąco monitorowany” – zaznaczono.