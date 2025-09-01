Hołdys wychwala Wałęsę. Korwin-Mikke: Czyli Bolka, realizacja postulatów Solidarności zwiększyłaby socjalizm

Janusz Korwin-Mikke „poprawił” wpis Zbigniewa Hołdysa odnośnie wspomnień o Porozumieniach Sierpniowych. Krótko podsumował dwie osoby wymieniane przez Hołdysa w roli bohaterów. Ponadto Korwin-Mikke przypomniał, że – wbrew legendzie – Solidarność de facto chciała komunizmu, tylko w innym wydaniu.
„30 sierpnia 1980, Szczecin, porozumienie sygnowane przez Mariana Jurczyka i Kazimierza Barcikowskiego; 31 sierpnia 1980, sygnowane przez Lecha Wałęsę w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, charakterystycznym wielkim długopisem (z ramienia rządu przez Mieczysława Jagielskiego)” – napisał na X Zbigniew Hołdys.
Wpis podał dalej ze swoim komentarzem Janusz Korwin-Mikke.
„Czyli agenta 'Świętego’ i agenta 'Bolka’ z dwoma niezbyt ważnymi PZPRakami” – napisał prezes partii KORWiN.
Zwrócił też uwagę, że „z tych 21 POSTULATÓW to może 4 są sensowne”.
„Realizacja pozostałych ZWIĘKSZYŁABY socjalizm. Czytajcie!” – zaapelował nestor polskiej prawicy wolnościowej.
„Socjalizm obalił dopiero (na dwa lata) śp.Mieczysław Wilczek w 1988. Ale od 35 lat go przywracamy” – podsumował Janusz Korwin-Mikke.
