WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaNiedźwiedź brunatny goni przerażonego turystę. Wszystko się nagrało
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Niedźwiedź brunatny goni przerażonego turystę. Wszystko się nagrało [VIDEO]

-

Autor: DC
niedzwiedz turysta dolina koscieliska
Niedźwiedź brunatny goni turystę / fot. Fb / Tatromaniacy
- Reklama -

W Dolinie Kościeliskiej doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niedźwiedź brunatny gonił przerażonego turystę. Nagranie sytuacji opublikowano w sieci.

„Wczoraj w Dolinie Kościeliskiej” – napisano krótko w opisie nagrania na facebookowym profilu Tatromaniacy.

Zaznaczono, że autorem nagrania jest Maciej Frankowski. Na nagraniu widać przerażonego turystę, za którym goni niedźwiedź brunatny.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Turysta zapewne zadziałał odruchowo, jednak popełnił ogromny błąd. Nie powinno się uciekać przed niedźwiedziem, ponieważ zwierzę zareaguje na nas, jak zdobycz i będzie próbowało nas gonić, a poza tym, co ważne, niedźwiedzie są bardzo szybkie” – zwraca uwagę rmf24.pl.

TPN przypomina, że populacja niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym „od lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu osobników”.

„Przebywają głównie na terenie TPN, ale niejednokrotnie przekraczają jego granice, odwiedzając podtatrzańskie miejscowości” – zaznaczono.

W razie spotkania niedźwiedzia należy przede wszystkim nie zbliżać się do niego. Powinno się też powoli i cicho od niego wycofać i nie patrzeć mu w oczy – dla niedźwiedzia brunatnego to sygnał agresji.

Widząc, że jesteśmy narażeni jednak na atak, należy spokojnie położyć przed sobą jakiś przedmiot, np. plecak. Można też położyć się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej i rękami osłonić szyję i głowę.

„Nalepiej jednak pomyśleć o zagrożeniu wcześniej i, jak apeluje Tatrzański Park Narodowy, nie schodzić z wyznaczonych szlaków turystycznych, nie hałasować, i przede wszystkim nie zostawiać na szlaku śmieci czy resztek jedzenia” – czytamy.

Nie należy też dokarmiać dzikich zwierząt.

Źródło:rmf24.pl / facebook.com / nczas.info
Poprzedni artykuł
Zabrał czapkę Majchrzaka. Szczerek opublikował oświadczenie. „Zraniłem chłopca i zawiodłem kibiców”
Następny artykuł
Hołdys wychwala Wałęsę. Korwin-Mikke: Czyli Bolka, realizacja postulatów Solidarności zwiększyłaby socjalizm

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU