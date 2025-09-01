Kaczyński apeluje do rządu, by przyjęto szybko ustawę PiS o mrożeniu cen energii

- Reklama -

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował do rządu o szybkie przyjęcie przepisów dotyczących mrożenia cen prądu. Deklaruje gotowość do uchwalenia dwóch różnych projektów na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego ceny energii mogą wrócić na właściwy, wyższy poziom. W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się do rządu w tej sprawie.

Zaapelował o podjęcie działań w kwestii zamrożenia cen energii. Przekonywał, że są już dwa projekty.

Jeden jest przygotowany przez prezydenta Nawrockiego. Drugi – oficjalnie przez PiS.

– To można uchwalić bardzo szybko, bo już na najbliższym posiedzeniu Sejmu – przekonywał Kaczyński.

Zaapelował też do marszałka Sejmu. Chodzi o skrócenie lub przerwanie trwających do 21 września konsultacji projektu przygotowanego przez Nawrockiego.