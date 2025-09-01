Były premier uderzony metalową pałką w głowę. Trafił do szpitala

- Reklama -

Były premier, lider opozycyjnego ruchu ANO Andrej Babisz, został w poniedziałek zaatakowany na wiecu wyborczym. Niezidentyfikowany mężczyzna uderzył go w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną. Babisz na krótko trafił do szpitala. Policja zatrzymała napastnika.

Babisz był na wiecu w miejscowości Dobra w pobliżu Frydku-Mistka na Śląsku. Po uderzeniu w głowę z rany płynęła krew – opisywali incydent świadkowie. Lider najsilniejszej partii opozycyjnej trafił do szpitala na rentgen i tomografię głowy.

Według ostatnich informacji mediów ze szpitala już wyszedł, ale jego dalszy udział w kampanii wyborczej stoi pod znakiem zapytania.

Politycy ANO nie pozostawiają wątpliwości, że atak jest rezultatem kampanii nienawiści, jaką przeciwko liderowi opozycyjnej partii prowadzą – ich zdaniem – przedstawiciele rządzącej koalicji.

Premier Petr Fiala na wiadomość o uderzeniu Babisza na wiecu wyborczym zaapelował, aby ludzie odnosili się do siebie z szacunkiem i prowadzili ze sobą debaty oraz unikali agresji i przemocy.

Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu odbędą się 3 i 4 października br. Ostatnie sondaże agencji Kantar wskazują na 33 proc. poparcie ruchu ANO, które wybory wygra, ale nie wiadomo czy wystarczy mu głosów do utworzenie samodzielnego rządu. Koalicja trzech sprawujących obecnie władzę partii Razem (Spolu), której liderem jest premier, może liczyć na poparcie 20 proc. wyborców.