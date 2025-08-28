Tragedia w Radomiu. Rozbił się polski F-16. Pilot nie żyje

- Reklama -

Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16, a pilot nie przeżył.

Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16. – Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny – zaznaczył Siemoniak.

„Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane” – podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie.

Zdjęcia i filmy z tego tragicznego wypadku pojawiły się najpierw w internecie.

🇵🇱 F-16 crashed in Poland during airshow training, pilot died. WOW, what happened? pic.twitter.com/PdjJnx20KG — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 28, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Radom Air Show – cykliczna impreza organizowana co dwa lata na lotnisku Sadków w Radomiu, łącząca pokazy statków powietrznych z naziemną statyczną wystawą sprzętu wojskowego i prezentacjami przedsiębiorstw z branży lotniczej.

To nie pierwszy wypadek w Radomiu. 1 września 2007 roku podczas X Edycji Jubileuszowej „Radom Air Show 2007” wskutek zderzenia dwóch samolotów Zlin zginęli piloci grupy akrobacyjnej AZL Żelazny z Zielonej Góry.

Wypadek miał też miejsce na pokazach 30 sierpnia 2009. Białoruski Su-27UBM podczas pokazów rozbił się o ziemię. Spadł w pobliże lasku niedaleko miejsca pokazu (między Małęczynem a Makowem) w odległości 100 metrów od zabudowań. Zginęło wówczas dwóch pilotów z Białorusi.

Prezydent Karol Nawrocki złożył najszczersze wyrazy współczucia najbliższym pilota, który zginął w katastrofie.

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – napisał prezydent na platformie X.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił na X, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że przybył na miejscu katastrofy.

– Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci – napisał szef MON.

Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. – To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego – podkreślił wicepremier.

– W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia – napisał premier Donald Tusk na platformie X.