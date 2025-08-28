WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaKaczyński ostro zaatakował Mentzena. "Niegodne moralnie"
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Kaczyński ostro zaatakował Mentzena. „Niegodne moralnie”

-

Autor: JA
Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen. /Foto: YT (screen)
Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen. /Foto: YT (screen)
- Reklama -

Niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce – powiedział w czwartek w Białymstoku prezes PiS, Jarosław Kaczyński, który – zwyczajowo posługując się lewicową demagogią – znów dowiódł, że jest prawdziwym socjalistą.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił podczas spotkania z sympatykami w Białymstoku, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego i dalej będzie dążyło taką drogą. Według niego, odmienny pogląd w tej kwestii ma Sławomir Mentzen (Konfederacja). – Nie może być tak – bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa – jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce – powiedział prezes PiS.

Dodał, że choć prezydent Karol Nawrocki „działa jak taran”, PiS musi przejąć pełnię władzy w Polsce. – Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd – to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie, a takim poparciem. I uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówił Kaczyński.

Mentzen o propozycji Kaczyńskiego: „Co byśmy nie odpowiedzieli, to postawi to Konfederację w złej sytuacji” [VIDEO]

Źródło:nczas.info/PAP
Poprzedni artykuł
Obraża prezydenta siedząc w Polsce. Tuż przed wojną obiecywał, że wyjedzie na Ukrainę i będzie walczył
Następny artykuł
Izraelskie wojsko „działa wszędzie, dniem i nocą”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU