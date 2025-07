Obłudna deklaracja Kaczyńskiego i próba szantażowania Konfederacji. „To szczyt bezczelności i hipokryzji”

- Reklama -

Przedstawiając „Deklarację Polską”, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła; to PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiS-u – ocenił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. – To my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki – oświadczył.

W piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił dokument pt. „Deklaracja polska”, który zawiera 10 postulatów PiS dot. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej. Wśród nich jest sprzeciw wobec centralizacji UE, nielegalnej imigracji, Zielonego Ładu oraz postulat obniżenia cen mieszkań. Jak podkreślił Kkaczyński, deklaracja ta jest „propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały”.

Kaczyński pytany, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji z PiS potwierdził. – Gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić – dodał.

Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek powiedział PAP, że deklaracja jest „publicznym, otwartym zaproszeniem dla liderów Konfederacji do dyskusji nad tymi punktami i do podpisania tej deklaracji”. – Deklaracja ma na celu też pokazanie, zarysowanie pewnych głównych kierunków, w jakich będą podejmowane ewentualnie działania, gdyby doszło do jakiejś współpracy w przyszłości – dodał.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Wśród postulatów Bochenek wymienił: „mieszkanie prawem, nie towarem”, które jest postulatem skrajnej, radykalnej lewicy.

Od jakiegoś czasu PiS traci poparcie na rzecz obu Konfederacji tj. Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzena i Krzysztofa Bosaka, oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Deklaracja Kaczyńskiego nie jest realnie żadnym zaproszeniem do współpracy, ale próbą uderzenia w te pierwszą Konfederację i zaszantażowania jej. Jednocześnie PiS próbuje się wybielić ze swoich rządów zamieszczając w niej sprzeciw wobec polityk, które ich rząd realizował. To rząd PiS, z Mateuszem Morawieckim na czele, sprowadzał setki tysięcy imigrantów do Polski, to rząd PiS zgadzał się na Zielone łady i inne szaleństwa Brukseli, to rząd PiS niszczył polską energetykę.

🇵🇱 DEKLARACJA POLSKA

W obliczu dewastacji państwa, zagrożenia bezpieczeństwa i suwerenności musimy się jednoczyć. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się złu. Działajmy dla przyszłości Polski i młodych pokoleń! pic.twitter.com/gENvtxc1eN — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 25, 2025

Współprzewodniczący Konfederacji poseł Sławomir Mentzen odniósł się w piątek wieczorem do deklaracji PiS na platformie X.

„Przedstawiając »Deklarację Polską«, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiSu. W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych socjalistycznych bzdur, w rodzaju: mieszkanie prawem, nie towarem” – podkreślił Mentzen.

Przedstawiając Deklarację Polską, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiSu. W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 25, 2025

Wcześniej szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek pytany o deklarację, odniósł się jedynie do ostatniego punktu deklaracji: „mieszkanie prawem, nie towarem”. Jak podkreślił, przyjmuje ten postulat z wielkim zaskoczeniem.

– To hasło, które do tej pory padało raczej z ust skrajnej, komunistycznej lewicy. Państwowe budownictwo mieszkań, to prosta droga do powiększenia gigantycznej dziury budżetowej. Trzeba uwolnić rynek i ułatwić obywatelom, i firmom budowę mieszkań, bowiem oddanie tego obszaru w ręce państwa skończy się tym, że mieszkania będą budowane drogo, długo i nieefektywnie – ocenił Płaczek.

Wiceszef klubu Konfederacji Michał Wawer, pytany przez PAP powiedział, że klub „zgadza się ze wszystkim albo prawie wszystkim” punktami deklaracji. Jednocześnie zaznaczył, że jest zdumiony hipokryzją Kaczyńskiego, który jego zdaniem, przez długie lata prowadził politykę masowej imigracji i uległości wobec Unii Europejskiej, a teraz chce rozliczać innych z postawy antyimigranckiej i antyunijnej.

Celnie podsumował deklarację Kaczyńskiego Marek Szewczyk, radca prawny z Rady Liderów Konfederacji.

„Deklaracja Polska” którą zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość jest zaprzeczeniem 8 lat waszych rządów! To szczyt bezczelności i hipokryzji, niestety widać, że oderwanie od władzy niewiele Was nauczyło… brakuje pokory.

Tak na wyrywki: 5. NIE DLA CENTRALIZACJI UE

– to Wasz premier Mateusz Morawiecki zgodził się na centralizację UE poprzez wprowadzenie wspólnego unijnego długu (dzięki Marszałek Elżbiecie Witek zrobiliście to dodatkowo bezprawnie), a następnie ten sam Morawiecki zgodził się na mechanizm „pieniądze za praworządność” który daje UE narzędzie szantażu na państwach członkowskich nie realizujących unijnej absurdalnej agendy ideologicznej.

9. TAK DLA SUWERENNOŚCI ENERGETYCZNEJ

– obłudnicy przypominam Wasz program przedstawiany przez Waszego komisarza Janusza Wojciechowskiego – Europejski Zielony Ład – to był wspierany przez PiS program. Chwaliliście się tym!

Parafrazując Jarosława Kaczyńskiego „wiem, że boicie się prawdy ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich” patriotycznymi hasłami o suwerenności, gdy będąc u władzy sprzedaliście Polską suwerenność do Brukseli, kładąc podwaliny pod federalizację! Sam Zbigniew Ziobro wam to wypominał!

To prawda, że Donald Tusk dewastuje nasz kraj, ale mając 8 lat rządów nie zrobiliście nic aby zrealizować swoje obietnice z 2014-2015 roku o Trybunale Stanu dla Tuska, nie rozliczyliście afer poprzednich rządów, nie zatrzymaliście szaleńczej polityki UE tylko ją popieraliście, nie przeciwstawiliście się powstaniu wspólnego zadłużenia UE które może okazać się momentem Hamiltonowskim na wzór USA. Dość tej hipokryzji, stańcie wreszcie w prawdzie obłudnicy!

Po Pierwsze Polska, Po Pierwsze Polacy – to nie tylko hasło, to sposób myślenia i działania który prezentuje Konfederacja i Ruch Narodowy” – napisał Szewczyk.