Żydowska młodzież usunięta z samolotu za zakłócanie porządku. „Rażący akt antysemickiej dyskryminacji” [VIDEO]

47 żydowskich dzieci i nastolatków zostało wyrzuconych siłą z pokładu samolotu hiszpańskich linii lotniczych Vueling w Walencji. Wcześniej śpiewali hebrajskie piosenki. Przedstawiono dwie wersje wydarzeń.

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Walencji, gdzie grupa 47 dzieci i nastolatków w wieku od 10 do 15 lat znalazła się w związku z powrotem z letniego obozu do Francji. Świadkowie, a także żydowskie media, podkreślali, że w czasie oczekiwania na start samolotu młodzież śpiewała hebrajskie piosenki. Prośby załogi o zaprzestanie śpiewów nie pomogły, a na miejsce wezwano policję.

Lokalna policja podała, że o pomoc zwrócił się do niej pilot samolotu. Uważał on, że bezpieczeństwo pasażerów jest zagrożone. Według informacji „Frankfurter Allgemeine Zeitung” uzyskanych od Guardia Civil, nieletni żydzi bawili się sprzętem ratunkowym i ignorowali instrukcje załogi dotyczące bezpieczeństwa.

Zatrzymana przez policję została 21-letnia opiekunka – dyrektor obozu. Próbowała ona interweniować, gdy funkcjonariusze policji zażądali od dzieci odłożenia telefonów na ziemię. Najprawdopodobniej miało to uniemożliwić im nagrywanie zdarzenia.

Wideo z zatrzymania 21-latki znalazło się jednak w sieci. Kobieta została zakuta w kajdanki i wyprowadzona z samolotu. Zwolniono ją po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności.

