Katastrofa w Radomiu. Wiadomo, kto był pilotem F-16. „Jego pokazami zachwycały się tysiące”

Autor: JA
Lider F-16 Tiger Demo Team mjr pil. Maciej „SLAB” Krakowian na konferencji przed AirSHOW Radom 2025 w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 21 sierpnia 2025 r. /Foto: PAP
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team zginął major Maciej „SLAB” Krakowian. – Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące – podkreślono.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego. Na miejsce wypadku przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na X podało, że w wypadku zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland.

Nazwisko pilota potwierdziło na X Dowództwo Operacyjne RSZ. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »SLAB« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” – napisano na X.

„Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby” – podkreśliło DORSZ.

Zaznaczono również, że pokazami mjr Krakowiana zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.

„To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa” – napisano.

Dowództwo Operacyjne RSZ złożyło kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom majora Krakowiana.

