PILNE! Niedzielski trafił do szpitala! Nieoficjalnie: Pobicie za okres Wielkiej Histerii?
PILNE! Niedzielski trafił do szpitala! Nieoficjalnie: Pobicie za okres Wielkiej Histerii?

-

Autor: DC
Adam Niedzielski. Pfizer. Szczepionki.
Adam Niedzielski i szczepionki Pfizera. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: screen Polsat News/Pixabay (kolaż)
„Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (Mazowieckie)” – poinformowało rmf24pl. Sprawą zajmuje się policja. Według nieoficjalnych ustaleń, były minister pandemii został pobity.

Według RMF FM Niedzielskiego zaatakowało dwóch mężczyzn. Atak miał mieć miejsce przed jedną z siedleckich restauracji w centrum.

„Policja na miejscu zabezpiecza teraz nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków” – czytamy.

Na razie nikogo nie zatrzymano. Według ustaleń RMF FM, „napastnicy w momencie ataku głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie” Wielkiej Histerii zwanej „pandemią”.

„Dyrektor medyczny szpitala wojewódzkiego w Siedlcach poinformował, że Adam Niedzielski przechodzi teraz badania diagnostyczne. Na razie nie wiadomo, jak długo były minister zdrowia będzie musiał zostać w szpitalu” – podaje rmf24.pl.

Życiu Niedzielskiego w wyniku odniesionych obrażeń nie zagraża niebezpieczeństwo.

Adam Niedzielski zajmował stanowisko ministra zdrowia w latach 2020-2023. Był drugim ministrem zdrowia w trakcie Wielkiej Histerii, wcześniej stanowisko to zajmował Łukasz Szumowski.

Niedzielski zasłynął z proponowania zamordystycznych kroków, bezkrytycznego wspierania narracji o „śmiertelnej pandemii” i proponowania niepotrzebnych i szkodliwych ograniczeń. Zyskał przydomek „minister pandemii”. Narracja była wielokrotnie sprzeczna wewnętrznie i nastawiona na sianie paniki.

Był związany z koncernem Pfizer. W przeszłości był gościem honorowym gali organizowanej przez kontrowersyjny koncern.

Niedzielski wielokrotnie wyzywał przeciwników niepotrzebnych i szkodliwych restrykcji od „antyszczepionkowców”. Nastawiał też społeczeństwo przeciwko normalnym ludziom sprzeciwiającym się przyjmowaniu nieprzebadanego preparatu o nieznanych skutkach ubocznych.

Źródło:rmf24.pl / nczas.info
