WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaZamordystyczny pomysł trafił do Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź resortu przeraża
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Zamordystyczny pomysł trafił do Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź resortu przeraża

-

Autor: DC
emeryt senior
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
- Reklama -

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła wyjątkowo absurdalna petycja. Według jej założeń, osoby po 16-tym roku życia byłyby traktowane jak dzieci i nie mogłyby kupować używek w sklepie. Odpowiedź resortu na tę petycję przeraża.

Osoby poniżej 18-tego roku życia nie mogą kupować alkoholu, papierosów i e-papierosów. Za złamanie zakazu grożą surowe kary sprzedającym oraz samym kupującym.

W razie sprzedaży nieletniemu alkoholu, może być to uznane za naruszenie posiadanego pozwolenia na sprzedaż. Grozi za to grzywna, przepadek sprzedawanego alkoholu oraz zakaz prowadzenia sprzedaży.

Za sprzedaż papierosów i e-papierosów nieletnim kary są niższe. Ograniczają się do grzywny.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Teraz do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja dotycząca używek. Zakłada ona taki sam zakaz, ale dotyczący osób od 60-tego roku życia.

Nadesłał ją obywatel, który nie ujawnił swoich danych. I nie dziwne, ponieważ z założeń petycji widać, że to komuszy zamordyzm.

Petycja zakłada zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów osobom, które ukończyły 60-ty rok życia. Zakaz dotyczyłby także przebywania w towarzystwie takich osób.

W towarzystwie takich osób, które dodatkowo byłyby „chorujące”, nie wolno byłoby sprzedawać tych używek. Nie wolno byłoby też spożywać używek w pobliżu osób „popełniających czyn zabroniony pod wpływem alkoholu”, czyli mających więcej, niż 0 promili.

„Alkohol i nikotyna są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, nie szkodzi tylko użytkującym, ale osobom w pobliżu pod względem zdrowia psychicznego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego (somatycznego)” – napisał anonimowy zamordysta w petycji do MZ.

Ministerstwo ustosunkowało się do pomysłu. Choć na razie nie zamierza nic takiego wprowadzać, to odpowiedź urzędników przeraża.

„Mając na uwadze najnowszą wiedzę, zgodnie z którą uważa się, że każda dawka alkoholu oraz dymu tytoniowego nie pozostaje obojętna dla zdrowia i żaden poziom spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych nie jest bezpieczny dla zdrowia. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie jego spożycia oraz całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych, w tym podgrzewanych wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów i woreczków nikotynowych” – napisał Jakub Sękowski, wicedyrektor departamentu Zdrowia Publicznego w resorcie zdrowia.

Należy podkreślić, że wszystko, co spożywamy, ma wpływ na zdrowie. Nie tylko każda dawka alkoholu czy dymu tytoniowego, ale też każda dawka chleba, jabłka, czy kukurydzy a nawet masła ma wpływ na zdrowie i – w zależności od organizmu – może być relatywnie niebezpieczna. Ale to po prostu życie i urzędnicy nie powinni zajmować się tym, co obywatel przyjmuje, a czego nie.

W odpowiedzi zaznaczono, że MZ „obecnie” nie planuje wprowadzać zaproponowanych w petycji zakazów.

Źródło:se.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
ZUS uderza w seniorów. Od września będą obowiązywać niższe limity
Następny artykuł
Dramatyczny wypadek. Ciężarówka zderzyła się z traktorem wiozącym pielgrzymów. Są ofiary śmiertelne

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU