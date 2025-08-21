Wypadek za wypadkiem. Pacjenci wypadają z okna szpitala w Wejherowie

- Reklama -

W Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie doszło do dwóch tragicznych zdarzeń. Dwoje pacjentów – 65-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna – wypadło z okien piątego piętra oddziału neurologii w odstępie zaledwie kilku godzin. Obrażenia okazały się zbyt rozległe, życia żadnej z osób nie udało się uratować.

Pierwszy wypadek miał miejsce około godziny 7:30 rano, kiedy z okna piątego piętra wypadła 65-letnia pacjentka hospitalizowana na Oddziale Neurologii i Udarowym. Zmarła na miejscu.

Zaledwie kilka godzin później, około godziny 12:30, z innego okna na tym samym piętrze i oddziale wypadł 65-letni mężczyzn*. Również w jego przypadku akcja ratunkowa nie przyniosła rezultatu – pacjent zmarł na miejscu.

Jak przekazała asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wstępnie wykluczono udział osób trzecich w obu zdarzeniach. Pacjenci nie byli ze sobą powiązani.

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie wszczęła śledztwo w sprawie obu wypadków. Prokurator Iwona Wojciechowska-Kazub poinformowała, że przesłuchiwani są świadkowie, została zlecona sekcja zwłok – pierwsza odbędzie się w tym tygodniu, kolejna w przyszłym. Ściągana jest także dokumentacja medyczna pacjentów. Na tym etapie ustalono, że „są to dwie oddzielne sprawy”. Nic nie wskazuje na to, aby zdarzenia łączyło coś więcej poza miejscem, w którym doszło do tragedii.

Śledczy analizują obecnie różne wersje wydarzeń. Według ustaleń dziennika „Fakt”, pod uwagę brana jest „niepokojąca teoria, że mężczyzna mógł zainspirować się czynem kobiety”. Badane będą „procedury bezpieczeństwa” obowiązujące w szpitalu oraz ewentualne zaniedbania personelu w opiece nad chorymi.