Kolejni kibice przeciwko ludobójstwu w Strefie Gazy. Na meczu Ligi Mistrzów zawisł wymowny transparent [FOTO]
Kolejni kibice przeciwko ludobójstwu w Strefie Gazy. Na meczu Ligi Mistrzów zawisł wymowny transparent [FOTO]

-

Autor: Redakcja NCzas
Stadion. Piłka nożna. Murawa. Trybuna.
Stadion. Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay
Tureccy kibice przed meczem eliminacyjnym Ligi Mistrzów postanowili przypomnieć światu, że w Palestynie trwa żydowskie ludobójstwo. Na jednej z trybun zajmowanych przez fanów Fenerbahce Stambuł zawisł transparent odnoszący się do wydarzeń w Strefie Gazy.

Amnesty International oceniła w połowie sierpnia, że Izrael prowadzi w Strefie Gazy „celową kampanię głodu”, systematycznie niszcząc zdrowie, dobrobyt i tkankę społeczną mieszkającej tam ludności palestyńskiej. Tylko z głodu zginęło tam kilkaset osób, w tym ponad sto dzieci.

AI opublikowała dokument, bazując na zeznaniach 19 Palestyńczyków przesiedlonych do obozów dla uchodźców oraz dwóch pracowników medycznych leczących niedożywione dzieci. „Ich zeznania podkreślają powtarzające się ustalenia naszej organizacji, że śmiertelne połączenie głodu i chorób nie jest nieszczęśliwym skutkiem ubocznym izraelskich działań zbrojnych. To zamierzony efekt planów i działań opracowanych i podejmowanych przez Izrael w ciągu ostatnich 22 miesięcy” – podkreślono.

Dodano, że jest to „nieodłączna część trwającego ludobójstwa Palestyńczyków w Strefie Gazy”, prowadzonego przez Izrael. Organizacja zaznaczyła, że jedynym sposobem na odwrócenie „niszczycielskich skutków nieludzkiej polityki Izraela”, która doprowadziła do masowego głodu, jest bezwarunkowe zniesienie ograniczeń na wjazd pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i wprowadzenie stałego zawieszenia broni.

Tureccy fani uderzyli w Izrael

Temat żydowskiego ludobójstwa dokonywanego w Strefie Gazy w ostatnim czasie trafił także na stadiony. Podczas pierwszego meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy kibicie śląskiej drużyny wywiesili za jedną z bramek wymowny transparent, głoszący, że „Izrael morduje, a świat milczy”. Jak podawał portal Onet, napis po zaledwie kilku minutach zniknął z trybun.

Czytaj więcej: Kibice Rakowa nie zawiedli. Takim transparentem przywitali żydowską drużynę. „Świat milczy” [FOTO]

Do podobnej sytuacji doszło w środę wieczorem, kiedy do Stambułu – na pojedynek z Fenerbahce – przyjechała Benfica Lizbona. Zanim rozpoczął się mecz fani tureckiego zespołu wywiesili na jednej z trybun transparent głoszący: „Stop ludobójstwu w Gazie! Wolna Palestyna!”.

Ostatecznie spotkanie pomiędzy turecką i portugalską drużyną zakończyło się bezbramkowym remisem i kwestia awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu w Lizbonie. W pierwszym spotkaniu w barwach zespołu ze Stambułu 90. minut rozegrał Sebastian Szymański.

John Mearsheimer: USA są współwinne ludobójstwa Izraela w Gazie

