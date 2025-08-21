Parafia z okazji święta organizuje po Mszy świętej pokaz drag queen. „Wierni sa zdezorientowani”

- Reklama -

Parafia za zgodą biskupa zorganizowała występ drag queen, który miał odbyć się po Mszy świętej odprawianej przez bpa Erio Castellucciego. Skandaliczna sytuacja wywołała wielkie emocje, a władze diecezji usunęły informacje o występie.

31 sierpnia o godz. 17:00, w ramach obchodów ku czci św. Alojzego Gonzagi w parku Multiverse w Rovereto sulla Secchia, ma odbyć się Msza święta. Odprawi ją Erio Castellucci, przewodniczący archidiecezji Modena-Nonantola i diecezji Carpi.

Natomiast na godz. 18.30 zaplanowano inne atrakcje, w tym pokaz drag queen. Oprócz tego ma mieć miejsce wystawa motocykli oraz mają być wystawione stoiska z jedzeniem.

Diecezja usunęła już informację o występie drag queen ze swojej strony. Jednak oficjalne materiały dotyczące wydarzenia wskazują, że sam występ nie został odwołany.

„Szczegóły wydarzenia – podkreślone przez tradycjonalistyczny blog katolicki Messa in Latino (MIL) – były początkowo wymienione i promowane na stronie internetowej diecezji. Po wstępnym raporcie MIL diecezja usunęła informację o pokazie drag queen ze swojej strony” – podaje lifesitenews.com.

Wcześniej materiały promujące występ drag queen znajdował się na Instagramie. Obecnie zostały już usunięte.

Świętowanie ma miejsce co roku. Wydarzenie organizuje lokalna parafia ponoć katolicka, która podlega pod diecezję.

„Zaangażowanie diecezji jest oczywiste po poziomie zaangażowania Castellucciego, nie tylko w odprawianie Mszy, ale także w prowadzenie procesji podczas wydarzenia” – podkreśla LSN.

Planowane wydarzenie wywołało reakcję socjal-konserwatywnej partii Ludzie Rodziny (Il Popolo della Famiglia, PdF). Jej członkowie protestowali przeciwko gorszącemu wydarzeniu, na które zezwoliły władze diecezji.

– Wierni są zdezorientowani i mamy nadzieję, że to tylko błąd lub niedoszacowanie, ale jedno jest pewne: Ten pokaz musi zostać odwołany – stwierdził rzecznik Mirko De Carli.

Dodał, że występ drag queen to „wybór obraźliwy dla wiernych, który nie ma nic wspólnego z duchowym wymiarem wieczoru, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecność Jego Ekscelencji”.

Redakcja „Life Site News” wysłała w związku ze skandalem pytania do włoskiej diecezji. Nie otrzymano żadnych odpowiedzi. Z kolei lokalna parafia zablokowała połączenia od katolickiego portalu „La Nuova Bussola Quotidiana” (NBQ), gdy ta próbowała otrzymać komentarz.

20 sierpnia władze diecezji wydały oświadczenie, w którym twierdziły, że nie poinformowano ich o występie drag queen. LSN zwraca uwagę, że „szczegóły dotyczące pokazu pojawiły się na stronie internetowej diecezji”.

Redakcja zwraca uwagę, że to nie pierwsze kontrowersje na terenie diecezji Carpi.

„Wiosną ubiegłego roku diecezja zorganizowała wystawę około 20 obrazów artysty Andrei Saltiniego zatytułowaną 'Gratia plena’. Wystawa, która trwała od 2 marca do 2 czerwca w kościele muzealnym Sant’Ignazio a Carpi, wywołała kontrowersje już „kilka minut” po jej otwarciu dla publiczności. Jeden z obrazów Chrystusa nosił tytuł 'Wniebowstąpienie’ i przedstawiał Chrystusa w obcisłym, błyszczącym zielonym kombinezonie z rozcięciem z przodu. Miał na sobie jaskrawe buty motocyklowe i trzymał kask motocyklowy. Obraz 'Noli me tangere’ zamiast ukazywać biblijne spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa z Marią Magdaleną, przedstawiał Magdalenę siedzącą w bieliźnie, podczas gdy na jej kolanach, w przepasce biodrowej, spoczywa zmarły” – czytamy.

„Artystyczne ujęcie Maryi Panny autorstwa Saltiniego – zaprezentowane w serii obrazów zatytułowanej 'Gratia plena’, od której wzięła się nazwa całej wystawy – zawierało trzy wizerunki Maryi w zbroi, którą faryzeusze – ubrani w stroje przypominające skafandry nurków – rozbierają” – podaje LSN.

Castellucci – który jest pierwszym z trzech wiceprzewodniczących Konferencji Episkopatu Włoch i miał zostać kolejnym przewodniczącym tej organizacji w maju 2022 roku – stanowczo bronił wystawy w obliczu „tysięcy czytelników”, którzy wyrazili swoje oburzenie.

Incydent wywołał poważne konsekwencje i stał się przedmiotem postępowania sądowego. Castellucci, proboszcz i artysta zostali oskarżeni o obrazę religii w miejscu kultu.

„Watykański Sekretarz Stanu, kardynał Pietro Parolin, próbował nawet interweniować, ale sprawa została ostatecznie umorzona po tym, jak prawnik biskupa argumentował, że Chrystus jest jedynie 'postacią metafizyczną’ i jako taki nie może być uznany za sługę Kościoła ani stronę poszkodowaną w procesie” – czytamy.

Sędzia orzekł, że dzieło sztuki jest zbyt niejednoznaczne, aby można było jednoznacznie stwierdzić, czy obraza religii miała miejsce, a także, że kościół konsekrowany, w którym mieściła się wystawa, jest „de facto przestrzenią świecką”, ponieważ nie jest już wykorzystywany do celów liturgicznych.