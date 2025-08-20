WIDEO
Koniec monopolu PKP! Na tory wjeżdża konkurencja

Autor: KM
Pociąg RegioJet konkurencją dla PKP.
Pociąg RegioJet - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP/CTK
Czeski przewoźnik RegioJet złamał monopol PKP Intercity na przewozy pasażerskie między Krakowem a Warszawą. Pierwszy pociąg na tej trasie pojedzie za niespełna miesiąc.

18 września czeski przewoźnik RegioJet uruchomi pierwszą parę pociągów na trasie między Krakowem a Warszawą. Obecnie trwają intensywne przygotowania do inauguracji tego połączenia. – Do końca tegorocznego rozkładu jazdy będzie kursować jedna para pociągów. Musimy przeszkolić więcej pracowników, zatrudnić więcej osób i rozreklamować samo połączenie – powiedział w rozmowie z portalem Zdopravy.cz Radim Janczura, właściciel RegioJet. Pełną operacyjność firma chce osiągnąć w przyszłym roku.

Pierwszy pociąg prywatnego przewoźnika odjedzie z Krakowa o 8:49, a do Warszawy Wschodniej przyjedzie o 12:21. Na trasie pociąg zatrzyma się również w Zawierciu. W drogę powrotną ruszy o godz. 14:30. Obecnie na trasie między Krakowem a Warszawą kursują wyłącznie składy PKP Intercity.

Według Janczury przewoźnik będzie oferował w Polsce takie same usługi, jak w Czechach. Połączenie będzie obsługiwane składami wagonowymi ciągniętymi przez lokomotywy TRAXX MS3. Oprócz tego RegioJet chce docelowo zatrudnić w Polsce do 500 osób.

Czeskie media zwracają uwagę, że polska strona przez wiele lat na różne sposoby utrudniała przewoźnikom komercyjnym dostęp do lukratywnych krajowych tras dalekobieżnych. RegioJet starał się o wejście na polski rynek od ponad pięciu lat, ale do tej pory udało mu się uzyskać zgodę na obsługę jedynie pociągów międzynarodowych z Pragi do Przemyśla, przy czym bez możliwości sprzedaży biletów na odcinki krajowe.

Rok temu przewoźnik złożył dziewięć wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dotyczących komercyjnych przewozów pasażerskich na trasach Kraków-Gdynia, Kraków-Warszawa i Gdynia-Warszawa.

RegioJet nie jest jedynym czeskim przewoźnikiem, którego składy mają dostęp do polskiej infrastruktury. Na podstawie decyzji UTK zgodę na obsługiwanie połączeń międzynarodowych uzyskały również firmy LeoExpress, FlixTrain i Gepard Express.

Źródło:PAP
