Stanowski MIAŻDŻY Wysocką-Schnepf! Poszło o jedną grafikę. „Jakby pani utraciła jedno nazwisko, to…” [FOTO]

W sieci pojawiła się fotografia stworzona przez SI. Oczywiście, w pisowskich mediach przedstawiono ją jako prawdziwe zdjęcie. Wywołała się awantura, do której wciągnięto m.in. Krzysztofa Stanowskiego. Ten ostro odpowiedział Dorocie Wysockiej-Schnepf.

Przed spotkaniem brytyjskich i unijnych przywódców w Waszyngtonie w sieci pojawiła się grafika wygenerowana przez SI. Widać na niej osoby przypominające unijnych przywódców, pokornie czekających w korytarzu, co sugerowało usłużność UE wobec USA.

Grafiki pojawiły się w pisowskich mediach. Ich odbiorcy potraktowali ją domyślnie jako prawdziwe zdjęcie. Z kolei w części propagandowych mediów wprost podano, że to prawdziwe zdjęcie.

„Jako autentyczne przedstawiła je Magdalena Ogórek na antenie wPolsce24, fotografię opublikowali też Kanał Zero oraz Oskar Szafarowicz z TV Republika” – czytamy na wirtualnemedia.pl.

Ależ to jest żałosne – szerować fejk i udawać, że to zabawne pic.twitter.com/nuFrOrRG1v — Hubert Biskupski 🇵🇱🇪🇺 (@hbiskupski) August 18, 2025

Na profilu Kanału Zero na X umieszczono oświadczenie, pod którym podpisanym został „Mikołaj, dział Social Media”.

„Oświadczam, że to ja zamieściłem w mediach społecznościowych Kanału Zero grafikę o charakterze politycznym, przedstawiającą liderów Europy. Nigdy nie powinna się u nas pojawić. Grafika ta została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Miałem pełną świadomość, że pochodzi z AI, lecz błędnie założyłem, że to oczywiste również dla wszystkich odbiorców i że jasnym będzie jej żartobliwy charakter. Przepraszam za wprowadzenie w błąd i tym samym ryzyko szerzenia dezinformacji – absolutnie nie taki był mój zamiar” – czytamy w treści oświadczenia.

„Zapewniam jednocześnie, że w przyszłości nie będę publikować treści tworzonych przez AI bez wyraźnego oznaczenia ich źródła” – dodano.

„Jako Kanał Zero chcemy każdego dnia w rzetelny sposób przekazywać informacje, dlatego coś takiego absolutnie nie powinno mieć miejsca. Raz jeszcze przepraszam za zaistniałą sytuację” – napisano.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że choć politpoprawne samobiczowanie się – bo jak można unijnych przywódców szkalować! – jest słabe, o tyle mamy do czynienia z niezwykle rzadkim przeproszeniem za czyn, a nie pseudoprzeprosinami „osób, które poczuły się dotknięte”, które przeprosinami nie są. Tak więc pan Mikołaj z działu Social Mediów pod tym kątem prezentuje wyższy poziom, niż przeciętny polityk czy biskup.

Wpis podała dalej z komentarzem Dorota Wysocka-Schnepf.

„Mikołaj utracił nazwisko. Skutek zabawy w kanale. Przeprasza za „ryzyko szerzenia dezinformacji”. RYZYKO? Foto z AI – to wie. Dla żartu ośmiesza kotwicę bezpieczeństwa Polski. Bardzo zabawne. Prawie tak samo, jak wzniecenie przez arcykapłana mamony hejtu na Joasię Dunikowską-Paź” – napisała.

Krótko odpisał jej Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero.

„Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku” – skwitował Stanowski.

Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 19, 2025

Wysocka-Schnepf postanowiła mimo riposty powrócić do tematu.

„Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera” – napisała.

„Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje” – podsumował Krzysztof Stanowski.