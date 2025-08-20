WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaUniwersytet Warszawski reaguje na skandal. Zapadła decyzja wobec lewicowego i probanderowskiego aktywisty
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Uniwersytet Warszawski reaguje na skandal. Zapadła decyzja wobec lewicowego i probanderowskiego aktywisty

-

Autor: KM
Bartłomiej Wanot
Bartłomiej Wanot. / Foto: Facebook/Bartłůmjej Wanot
- Reklama -

Lewicowy aktywista, znany z probanderowskich zamiłowań Bartłomiej Wanot nie poprowadzi zajęć na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia odcięła się od jego działań i poinformowała o niepodejmowaniu współpracy.

W oświadczeniu czytamy, że Wanot nie jest pracownikiem Wydziału „Artes Liberales” ani innej jednostki UW.

„Zajęcia 'Ślōnsko godka (język śląski) – poziom początkujący’ miały być prowadzone przez pana Wanota po raz pierwszy. Nigdy wcześniej pan Wanot nie prowadził żadnych zajęć dydaktycznych dla studentów naszego Wydziału” – napisano w komunikacie.

„Jako władze Wydziału „Artes Liberales” podjęliśmy decyzję o nienawiązywaniu projektowanej współpracy. Niezależnie od tego, planujemy uruchomienie zajęć na temat mowy śląskiej w semestrze letnim” – dodano.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Wanot to lewicowy aktywista związany ze środowiskiem śląskich separatystów i organizacji lesbijek, gejów, biseksów i zmiennopłciowców. Znany jest z antypolskich, wychwalających Stepana Banderę i znieważających ofiary ludobójstwa na Wołyniu komentarzy. Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Lektorat „języka śląskiego” na UW. Zajęcia poprowadzi śląski separatysta, fan Bandery

 

Poprzedni artykuł
TYLKO U NAS. Michalkiewicz o teście możliwości Nawrockiego
Następny artykuł
TYLKO U NAS. Korwin-Mikke o orędziu prezydenta Nawrockiego. „To chyba oczywiste”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU