Uniwersytet Warszawski reaguje na skandal. Zapadła decyzja wobec lewicowego i probanderowskiego aktywisty

Lewicowy aktywista, znany z probanderowskich zamiłowań Bartłomiej Wanot nie poprowadzi zajęć na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia odcięła się od jego działań i poinformowała o niepodejmowaniu współpracy.

W oświadczeniu czytamy, że Wanot nie jest pracownikiem Wydziału „Artes Liberales” ani innej jednostki UW.

„Zajęcia 'Ślōnsko godka (język śląski) – poziom początkujący’ miały być prowadzone przez pana Wanota po raz pierwszy. Nigdy wcześniej pan Wanot nie prowadził żadnych zajęć dydaktycznych dla studentów naszego Wydziału” – napisano w komunikacie.

„Jako władze Wydziału „Artes Liberales” podjęliśmy decyzję o nienawiązywaniu projektowanej współpracy. Niezależnie od tego, planujemy uruchomienie zajęć na temat mowy śląskiej w semestrze letnim” – dodano.

Wanot to lewicowy aktywista związany ze środowiskiem śląskich separatystów i organizacji lesbijek, gejów, biseksów i zmiennopłciowców. Znany jest z antypolskich, wychwalających Stepana Banderę i znieważających ofiary ludobójstwa na Wołyniu komentarzy. Więcej na ten temat w poniższym artykule.