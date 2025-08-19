WIDEO
Przetasowania w Sejmie. „Efekt rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego” [SONDAŻ]

Autor: MMP
Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia inauguracyjnego przed Zgromadzeniem Narodowym. Foto: PAP
Według najnowszego sondażu OGB, realizowanego w sierpniu, nastąpiła widoczna zmiana trendów. Mimo trwających wakacji w polityce wiele się dzieje, co znalazło swoje odzwierciedlenie w poparciu dla partii politycznych.

OGB przeprowadziła w sierpniu sondaż parlamentarny. Największy wzrost odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. – Naszym zdaniem jest to efekt rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego. Realizowaliśmy to badanie dokładnie w momencie, kiedy Karol Nawrocki zostawał prezydentem – ocenił szef OGB Łukasz Pawłowski.

Według badania Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,37 proc. poparcia. To wzrost o 1,7 pkt proc. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30,59 proc., co oznacza wzrost notowań tej formacji o 3,7 pkt proc. Ostatnia na podium jest Konfederacja, na którą wskazało 15,38 proc. badanych – spadek o 1,3 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby także partia Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 5,34 proc. poparcia (spadek o 1,9 pkt proc.). Próg wyborczy przekracza także Nowa Lewica, zdobywając 5,03 proc. poparcia (spadek o 1,6 pkt proc.).

W ławach na Wiejskiej nie zasiedliby natomiast przedstawiciele Polski 2050, która uzyskała 3,55 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), Polskiego Stronnictwa Ludowego, notującego 3,44 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.) oraz Partii Razem – 3,30 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.).

Takie wyniki sondażu oznaczają, że jeśli wybory parlamentarne odbywałyby się obecnie, to Koalicja Obywatelska zdobyłaby 185 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 179, Konfederacja – 80, Konfederacja Korony Polskiej – 8, Nowa Lewica – 8.

Źródło:OGB
