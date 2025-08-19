WIDEO
ABW zatrzymało kolejnego obcokrajowca działającego dla zagranicznych służb. Chciał podpalić magazyn

Autor: DC
ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ABW. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: PAP
„Prokuratura postawiła zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych 25-letniemu Białorusinowi” – ustaliła „Wirtualna Polska”. Imigrant szykował podpalenie magazynu na terenie województwa lubelskiego.

Funkcjonariusze ABW zgromadzili dowody wskazuję, iż Witalij S. w ubiegłym miesiącu zbierał informacje o magazynie w województwie lubelskim. Posiadał m.in. filmy i zdjęcia związane z obiektem.

ABW ustaliła, że dane te zamierzał przekazać obcemu wywiadowi.

„W wyniku tych działań 13 sierpnia 2025 r. Vitalij S. został zatrzymany w Warszawie. Prokurator z lubelskiego pionu PZ PK postawił mu zarzut działania na rzecz obcego wywiadu oraz przygotowywania działań sabotażowych, które miały polegać na podpaleniu magazynu” – czytamy.

Białorusin przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył też wyjaśnienia.

„Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące” – poinformowano.

Przygotowanie działań sabotażowych na rzecz obcego wywiadu karane jest do ośmiu lat pozbawienia wolności.

„Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej” – czytamy na wp.pl.

Źródło:wp.pl
