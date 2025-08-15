WIDEO
WiadomościŚwiat

Ambasada Izraela reaguje na skandaliczny transparent. Policja wystąpiła do Węgrów. „Dostaną zakaz wjazdu do Polski”

Autor: RP
debrecen debreczen maccabi hajfa transparent
Transparent z kłamliwym zarzutem wobec Polaków na trybunach zajętych przez Żydów podczas meczu Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa w Debreczenie / fot. X / Tomasz Sommer
Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców – poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na incydent zareagował szef MSWiA.

„Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego” – napisał na X. Dodał, że Polska liczy na pomoc służb węgierskich.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.

W piątek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że dobrze, iż ambasada Izraela w Polsce zareagowała na – jak napisał – „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu.

„Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości” – napisał szef MSZ na platformie X.

W kolejnym wpisie Sikorski poinformował, że ustalił z ministrem Marcinem Kierwińskim, że „jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze o jakimś klubie sportowym per »Żydy«” – napisał szef MSZ na platformie X.

Dodał, że dyplomacja nie jest „kibolską ustawką”, a „haniebnego transparentu nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby”.

„MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w @MSZ_RP rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Także Ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ” – dodał w innym wpisie Sikorski.

Później do sytuacji odniosła się także Kancelaria Prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który wystosował list do szefa UEFA, w którym wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji wobec kibiców i klubu Maccabi Hajfa.

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Źródło:PAP
