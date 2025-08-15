WIDEO
Żydzi znowu plują na Polaków. Obraźliwe hasła i znieważające zachowania na meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa [FOTO+VIDEO]

-

Autor: DC
debreczen wegry mecz zydzi maccabi hajfa antypolonizm
Żydowska dzicz na trybunach podczas meczu Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa w Debreczenie / fot. X / Weszło! / Emilia Kamińska / Jarosław Kłak (kolaż)
Żydzi lubią pokazywać publicznie pogardę dla Polski i Polaków. Tym razem skandaliczne zachowanie miało miejsce podczas meczu piłki nożnej na Węgrzech w Debreczynie. Żydowscy kibicie wywiesili kłamliwy transparent zarzucający Polakom mordowanie Żydów od 1939 roku. Inny Żyd imitował stosunek seksualny z manekinem ozdobionym biało-czerwoną flagą.

13 sierpnia w Debreczynie na Węgrzech odbyła się trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji Europy. Grały ze sobą Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa.

Polacy pokonali Żydów 2:0. Raków Częstochowa awansował dzięki temu do czwartej rundy kwalifikacji.

Jednak zwycięstwo to przyćmione zostało przez skandaliczne zachowanie Żydów na trybunach. W trakcie meczu w sektorze zajmowanym przez kibiców Maccabi wywieszono transparent w języku angielskim z napisem „mordercy od 1939 roku”, co było kłamliwym zarzucaniem Polakom współudziału w mordowaniu Żydów. Transparent był widziany także po ostatnim gwizdku, gdy polscy zawodnicy i kibice świętowali awans.

Ponadto jeden z kibiców imitował wulgarnie stosunek seksualny z manekinem ozdobionym biało-czerwoną flagą. Żydzi zachowywali się agresywnie wobec polskich fotografów.

Odnotowano też próby prowokacji polskich piłkarzy i sztabu polskiej drużyny. Dziennikarze relacjonowali także, iż w trakcie meczu spiker wyzywał Polaków od „nazistów”.

Także przed meczem doszło do skandalu. Abdoulaye Seck z Maccabi Hajfa zarzucił zawodnikom Rakowa w trakcie treningu przed meczem, że podglądają zajęcia żydowskiej drużyny. Zarzut był o tyle absurdalny, że Polacy wyszli na murawę zgodnie z harmonogramem.

Przedstawiciele Rakowa Częstochowy zgłaszali też problemy organizacyjnej, m.in. brak tłumacza na konferencji prasowej oraz wyciszanie mikrofonów w trakcie jej trwania.

Żydowski zespół odwołał swoją konferencje prasową po meczu. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o reakcję polskiego MSZ w związku z dziczą, której dopuścili się Żydzi oraz o interwencję odpowiednich instytucji.

Źródło:kresy.pl / nczas.info
