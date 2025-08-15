WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaUkrainiec jechał 110 km/h w zabudowanym pod wpływem alkoholu. Śmieszna kara w...
WiadomościPolska

Ukrainiec jechał 110 km/h w zabudowanym pod wpływem alkoholu. Śmieszna kara w trybie przyspieszonym

-

Autor: DC
kluczbork policja ukrainiec
Zatrzymany Ukrainiec / fot. KPP Kluczbork
- Reklama -

Policjanci z Kluczborka zatrzymali 41-letniego Ukraińca. Pędził przez wieś z ograniczeniem do 50 km/h z prędkością 110 km/h. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Po zastosowaniu wobec niego trybu przyspieszonego skazano go na osiem miesięcy pozbawienia wolności.

KPP Kluczbork poinformowało, że „kilka dni temu” w Bogdańczowicach policjanci dostrzegli zbyt szybko poruszający się pojazd.

„Jak ustalili funkcjonariusze, 41-latek pędził przez środek miejscowości mając na liczniku 110 km/h na obowiązującej 'pięćdziesiątce’. Już po chwili mundurowi przerwali niebezpieczną jazdę kierowcy i zatrzymali go do kontroli drogowej” – przekazano w komunikacie.

Po zatrzymaniu od razu wyczuto od kierowcy volkswagena alkohol.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia. 41-letni obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu” – poinformowała policja.

Ukraińca zatrzymano i zamknięto w policyjnym areszcie. Zastosowano wobec niego tryb przyspieszony.

„41-letni kierowca usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności” – czytamy.

Warto podkreślić, że to niska kara dla imigranta. Za samo prowadzenie pod wpływem alkoholu grozi w Polsce do dwóch lat pozbawienia wolności.

Niestety, instytucje państwowe cały czas traktują ulgowo obcokrajowców.

Źródło:kluczbork.policja.gov.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
„Nasze państwo jest nam wrogie i obce. Już tylko kradną i kłamią”. Szczawiński ostro o grabieży Polaków [VIDEO]
Następny artykuł
Nowa wojna w Libanie? Hezbollah odrzuca rządową propozycję

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU