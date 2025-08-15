Ukrainiec jechał 110 km/h w zabudowanym pod wpływem alkoholu. Śmieszna kara w trybie przyspieszonym

- Reklama -

Policjanci z Kluczborka zatrzymali 41-letniego Ukraińca. Pędził przez wieś z ograniczeniem do 50 km/h z prędkością 110 km/h. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Po zastosowaniu wobec niego trybu przyspieszonego skazano go na osiem miesięcy pozbawienia wolności.

KPP Kluczbork poinformowało, że „kilka dni temu” w Bogdańczowicach policjanci dostrzegli zbyt szybko poruszający się pojazd.

„Jak ustalili funkcjonariusze, 41-latek pędził przez środek miejscowości mając na liczniku 110 km/h na obowiązującej 'pięćdziesiątce’. Już po chwili mundurowi przerwali niebezpieczną jazdę kierowcy i zatrzymali go do kontroli drogowej” – przekazano w komunikacie.

Po zatrzymaniu od razu wyczuto od kierowcy volkswagena alkohol.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia. 41-letni obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu” – poinformowała policja.

Ukraińca zatrzymano i zamknięto w policyjnym areszcie. Zastosowano wobec niego tryb przyspieszony.

„41-letni kierowca usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności” – czytamy.

Warto podkreślić, że to niska kara dla imigranta. Za samo prowadzenie pod wpływem alkoholu grozi w Polsce do dwóch lat pozbawienia wolności.

Niestety, instytucje państwowe cały czas traktują ulgowo obcokrajowców.