Fritz, Warzecha, Korwin-Mikke i inni stanowczo potępiają żydowskie ekscesy na stadionie. „To hańba i splunięcie na cały naród polski”

W sieci pojawiło się wiele komentarzy na temat skandalicznego zachowania kibiców oraz reprezentacji żydowskiej drużyny Maccabi Hajfa w Debreczenie na Węgrzech podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Głos zabrali też dziennikarze i politycy.

Podczas meczu Raków Częstochowa i Maccabi Hajfa w Debreczenie na Węgrzech podczas trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy doszło do skandalicznego zachowania żydowskich kibiców oraz piłkarzy. M.in. zarzucano Polakom współudział w holokauście oraz imitowano stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Skandal wywołał wielkie emocje w społeczeństwie. Sprawę komentują także politycy i dziennikarze.

„Dlaczego izraelscy kibice chwalą się, że są mordercami od 1939 r.? Może chodzi im o ich udział w ataku Związku Sowieckiego na Polskę?” – zapytał na X redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

„To, co wydarzyło się przed chwilą podczas meczu między Rakowem a drużyną izraelską, to hańba i splunięcie na cały naród polski. MSZ ma psi obowiązek ostro na to zareagować. Tego domagam się ja – i jestem pewien, że każdy Polak szanujący dorobek naszych przodków” – ocenił Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.

W odpowiedzi pojawiła się też ważna uwaga Agnieszki Wolskiej.

„Wszystko to niestety na gościnnej ziemi węgierskiej, która pod rządami filosemity Orbana ostentacyjnie daje parasol izraelskiemu rasizmowi, zwłaszcza po 7.10.2023” – zaznaczyła Wolska.

„Skoro ludobójstwo Żydom uchodzi na sucho, bo to rzekomo 'pomyłka’, to żydowscy kibice na Węgrzech za robienie dziczy na stadionie i znieważanie oraz kłamanie o Polakach tym bardziej pozostaną bezkarni. Smutne, że Orban jest filosemitą i pozwala w ogóle żydowskiej reprezentacji brać udział w rozgrywkach na swojej ziemi. A co do 'pomyłek’ przy mordowaniu cywilów na masową skalę – pomyłką to było zaangażowanie w ratowanie takich niewdzięczników, hipokrytów i zaprzańców” – skomentował Dominik Cwikła z nczas.info.

„Bardzo jestem ciekaw, czy UEFA coś z tym zrobi. A reagowała w przeszłości na byle co. Tu mamy ewidentne, obrzydliwe kłamstwo, motywowane politycznie” – ocenił Łukasz Warzecha.

„Nie ulega wątpliwości, że minimalnym zakazem powinno być niewpuszczanie obywateli Izraela na mecze rozgrywane w Europie. Powinni oczywiście wykluczyć Izrael z rozgrywek dawno patrząc na Gazę ale to, nie ukrywajmy, raczej się nie stanie” – napisał w odpowiedzi Rafał Kubowicz z NN.

Roman Fritz z KKP pogratulował Rakowowi Częstochowa zwycięstwa. Dodał przy tym „kilka uwag pozasportowych”.

„Dlaczego ten kraj nie został jeszcze wykluczony ze wszystkich możliwych rywalizacji międzynarodowych? Jak sądzicie kogo żydowscy kibice mogli mieć na myśli pisząc o mordercach od 1939 roku? Niemców, Żydów, Sowietów czy Węgrów (mecz odbył się w Debreczynie)? Za tego typu transparenty wywieszane na meczach płaci się ogromne kary. Kto zapłaci tym razem?” – zapytał Fritz.

„Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu @Conf_League względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja @UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu” – napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Skandal skomentował też Dominik Ptaszyński, który przedstawia się jako obsługujący media społecznościowe weszlo.com.

„Kibice Maccabi zrobili mu darmową kampanię wyborczą na 2027 rok” – napisał, załączając zdjęcie Grzegorza Brauna.

„Zabójcy 60 tysięcy osób, w tym 18 tysięcy dzieci od 2023 roku. Kibice Rakowa mają rację. Izrael morduje, a świat milczy. Żadne kłamliwe żydowskie transparenty tego nie przykryją” – skomentował Sławomir Mentzen.

Janusz Korwin-Mikke skomentował następnie reakcję szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który bardzo delikatnie odniósł się nawet nie tyle do samego skandalu, co do wpisu żydowskiej ambasady.

„Widzę, że JE Radosław Sikorski zareagował na miarę swoich możliwości. Szkoda, że jeszcze nie przeprosił ambasadę Izraela za haniebną reakcję głupich polskich gojów…” – skwitował prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

