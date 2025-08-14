System kaucyjny jeszcze nie wszedł, a już sieje spustoszenie. Popularna sieć wycofa produkty ze sprzedaży. „Nieopłacalne”

- Reklama -

Są już pierwsze efekty dopiero wprowadzanego systemu kaucyjnego, którego celem jest jeszcze większa grabież Polaków. Popularna sieć Rossmann w Polsce zaprzestanie sprzedaży napojów w opakowaniach objętych obowiązkową kaucją. Dostosowywanie się do socjalistycznego szaleństwa jest dla sieci po prostu nieopłacalne, podobnie jak dla wielu innych firm.

Od 1 października ruszy w Polsce system kaucyjny. Wdraża go obecny rząd, natomiast przygotował go poprzedni rząd PiS.

Oficjalnym pretekstem do utrudniania ludziom życia i grabieży naszych pieniędzy jest rzecz jasna ekologia. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Są już pierwsze skutki zapowiadanego systemu kaucyjnego. Popularna sieć Rossmann wycofa ze sprzedaży produkty objęte przymusowym systemem kaucyjnym.

– Nie jesteśmy do tego dostosowani – powiedziała rzecznik sieci Agata Nowakowska cytowana przez wyborcza.biz.

Rossmann stwierdza, że zmuszanie do przyjmowania pustych opakowań od klientów jest niepraktyczne i nieopłacalne. A brak wymagania paragonu wcale sprawy nie ułatwia.

Dla klientów oznacza to, że sieć przestanie sprzedawać napoje w plastikowych butelkach do 3 l, puszki metalowe do 1 l i szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l.

„Rossmann nie jest osamotniony w swoim buncie. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, reprezentująca największe sieci, wprost apeluje do rządu o rewizję przepisów. Ostrzega, że zmuszanie sklepów non-food do uczestnictwa w systemie doprowadzi do ograniczenia oferty napojów w całym kraju” – ostrzega fakt.pl.

Przeciwko szkodliwym przepisom są też farmaceuci. Aptekarze stwierdzają, że nie mają miejsca ani zaplecza do odbierania pustych opakowań od klientów.

„Członkowie naszej organizacji wspierają rozwiązania proekologiczne, ale obecne przepisy zagrażają powodzeniu systemu” – zaznaczyła POHiD.