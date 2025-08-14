WIDEO
WiadomościPolska

Jak w latach 90-tych. Policja zatrzymała mężczyznę kradnącego przewody trakcji tramwajowej. Narodowości nie podano

-

Autor: DC
Policyjny kogut policja
Interwencja policji. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
W Czeladzi zatrzymano 37-letniego mieszkańca Bytomia. Policjanci przyłapali go na kradzieży przewodów trakcji tramwajowej. Straty wyceniono na 750 tys. zł. Nie podano narodowości mężczyzny.

Do zdarzenia doszło na początku miesiąca. Policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzonej sieci trakcyjnej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi w woj. śląskim.

„W poniedziałek, na nocnej zmianie, mundurowi zauważyli kolejne zniszczone elementy trakcji. Prowadząc obserwację, zwrócili uwagę na citroena, który zatrzymał się na poboczu w okolicy sieci trakcyjnej. Kierujący wysiadł z pojazdu, by po chwili przenosić z pobocza druty i przewody bezpośrednio do swojego samochodu” – podaje tvn24.pl.

Policjanci wylegitymowali mężczyznę. Był to 37-letni mężczyzna mieszkający w Bytomiu.

„Nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a w dodatku jest poszukiwany. W jego samochodzie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 160 metrów przewodów” – podała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Mężczyznę zatrzymano, zaś samochód usunięto z drogi. Na miejscu zdarzenia działali śledczy i technik kryminalistyki.

Nie poinformowano, jakiej narodowości był wspomniany mieszkaniec Bytomia. Na Śląsku od kilku lat znacząco wzrosła liczba imigrantów ze wschodu.

Źródło:tvn24.pl / nczas.info
