Tusk i Nawrocki na spotkaniu. Prezydent i premier III RP będą dyskutować… o Ukrainie

W czwartek po godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Głównym tematem ma być sytuacja dotycząca Ukrainy. Do rozmowy dochodzi dzień przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że po zakończeniu spotkania prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się briefing szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i rzecznika Rafała Leśkiewicza.

O propozycji spotkania z prezydentem Nawrockim na środowej konferencji prasowej mówił szef rządu.

– Zaproponowałem Kancelarii Prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw – powiedział.

Tusk zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą ze sobą współpracować. Jak wskazywał, konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent – wtedy, kiedy reprezentuje Polskę – powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

– Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół – dodał szef rządu.

Krótko potem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że do spotkania między prezydentem a premierem dojdzie w czwartek o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim.

W czwartkowej rozmowie w propisowskiej telewizji wPolsce24 doprecyzował, że głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie „czy też wymiana poglądów (…) dotyczących tego jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem”, dodając, że rozmowa będzie dotyczyła również innych spraw międzynarodowych.

Leśkiewicz ocenił również, że skoro to premier poprosił o spotkanie, naturalne jest, że to on powinien przyjść do głowy państwa. Przypomniał ponadto, że „Nawrocki wielokrotnie (…) mówił, że ta kohabitacja będzie oparta o merytorykę” i tego samego oczekuje od Donalda Tuska i ministrów rządu.

Do spotkania dochodzi dzień przed planowaną rozmową prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódcy Rosji Władimira Putina, która postrzegana jest jako możliwy przełom w wojnie Ukrainy z Rosją. Z zapowiedzi wynika, że omawiana będzie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą, choć ostatecznie Trump chce doprowadzić do spotkania szefów obu tych państw.

Rzecznik prezydenta USA Karoline Levitt stwierdziła, że choć możliwe jest, że spotkanie zaowocuje propozycją układu, to Trump zamierza głównie wysłuchać tego, co Putin ma do powiedzenia.

W środę, czyli dwa dni przed tym spotkaniem, prezydent Trump wziął udział w wideokonferencji z szeregiem liderów UE, którzy przedstawili mu brukselskie stanowisko ws. Ukrainy. Polskę na spotkaniu reprezentował prezydent Nawrocki.

Początkowo rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o tym, że w spotkaniu uczestniczył będzie premier Tusk, jednak – jak tłumaczył potem sam premier – przed północą we wtorek Amerykanie poprosili, aby Polskę na spotkaniu reprezentował prezydent. W czwartek wiceszef MSZ Marcin Bosacki doprecyzował, że „korekta ustaleń” ze strony Amerykanów objęła nie tylko Polskę, ale jeszcze jeden kraj.

Łącznie w środę w sprawie Ukrainy odbyły się trzy rozmowy; w wąskim formacie szefów unijnych wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w spotkaniu tzw. koalicji chętnych wziął udział premier Donald Tusk.