Roman Fritz w Domostawie: „Duda na odchodne poleciał do Kijowa, gdzie kłaniał się największym zwyrodnialcom” [VIDEO]

Konfederacja Korony Polskiej (KKP) zorganizowała konferencję prasową pod zdewastowanym pomnikiem „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Poseł Roman Fritz zwrócił uwagę, że pomnik spełnia swoją rolę, ponieważ „został zauważony i przeszkadza”. Porównał też prezydenta Andrzeja Dudę do Karola Nawrockiego w kontekście podejścia do Ukrainy.

– Jeszcze raz muszę sparafrazować słowa papieża Jana Pawła II. Nie mogłem tu nie przybyć jako poseł. To jest miejsce, które jest dla nas, jak było powiedziane wcześniej, święte. Jest symbolem naszego zranionego serca, niezaleczonego – powiedział Roman Fritz.

– I już wiemy od dwóch, trzech dni, że ten pomnik spełnił swoją rolę. Został zauważony i przeszkadza. Przeszkadza tym, którzy nie chcą pokoju nas, dusz pomordowanych, którzy jątrzą. Szanowni Państwo, takich pomników ma być więcej – stwierdził Fritz.

– Jest jeden i grupuje nas co roku w okolicach 11 lipca w tej pięknej miejscowości Domostawa. Przy okazji odsłonięcia pomnika w roku ubiegłym było parlamentarzystów kilku, z Konfederacji Korony Polskiej oczywiście wszyscy, z PiS może dwóch, z PSL-u jeden, z Konfederacji jeden. Nie, przepraszam, trzech, przepraszam, trzech Było. Byli jeszcze europarlamentarzyści. Natomiast nie było przedstawicieli polskiego rządu, władz Sejmu, nie było przedstawicieli Episkopatu, nie było przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej – przypomniał poseł KKP.

Następnie ocenił, że „w tym roku” był już „postęp”.

– Był biskup, było kilku posłów więcej, zwłaszcza z PiS i był odczytany list świeżo upieczonego, tak można powiedzieć, prezydenta Polski, jeszcze prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego – powiedział Fritz.

– I pozwólcie państwo, że podsumuję taką oceną dwóch prezydentów, którzy się właśnie teraz wymieniają. Poprzedni, Andrzej Duda na odchodnym, co zrobił? Poleciał do Kijowa, gdzie pokłonił się tablicy, na której czci się największych zwyrodnialców, jakich ziemia nosiła: Romana Szuchewycza i Stepana Banderę, autorów tego straszliwego ludobójstwa na ludności polskiej. To jest hańba sama w sobie. Skopiował tym samym „wyczyn” wcześniejszego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który również tam przyjechał bić pokłony i składać wieńce. Nie, tak być nie może. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, ma być tu, w Domostawie. Tu ma składać hołd i cześć ofiarom, setkom tysięcy pomordowanych na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i gdziekolwiek straszliwy los spotkał Polaków z rąk Ukraińców w latach 1939-1947 – stwierdził poseł KKP.

– Mam nadzieję, że nowy prezydent Karol Nawrocki spełni pokładane w nim nadzieje i będzie tu obecny i będzie prowadził politykę zagraniczną tak, jak Rzeczpospolita na to zasługuje – podsumował Roman Fritz z KKP.