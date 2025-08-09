Obrzydliwy syf. W takim stanie piłkarze z Izraela zostawili szatnie w Częstochowie [VIDEO]

- Reklama -

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie stanu szatni zawodników Maccabi Hajfa po spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Przyjezdni, oględnie mówiąc, nie pozostawili po sobie szczególnego porządku.

W czwartek Raków, w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy, podejmował u siebie zespół z Izraela. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Maccabi Hajfa, po bramce zdobytej przez Ethane Azoulaya w 61. minucie spotkania.

Kibice drużyny z Częstochowy na początku drugiej połowy wywiesili za jedną z bramek wymowny transparent, głoszący, że „Izrael morduje, a świat milczy”. Jak podawał portal Onet, napis po zaledwie kilku minutach zniknął z trybun.

Z kolei już po spotkaniu, dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, zamieścił w mediach społecznościowych nagranie tego, w jakim stanie piłkarze z Izraela pozostawili szatnię przyjezdnych na stadionie w Częstochowie.

„Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole” – napisał Sławiński.

Na nagraniu widzimy porozrzucane na podłodze butelki, zużyte chusteczki, podarte papiery i przede wszystkim masę błota. Podczas gdy nieraz udostępniane są nagrania z szatni zachowanych w szczególnie dobrym stanie przez drużyny gości, tym razem powody rozpowszechnienia wideo, które obiegło sieć, były zgoła inne.