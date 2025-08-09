WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościSportObrzydliwy syf. W takim stanie piłkarze z Izraela zostawili szatnie w Częstochowie...
TEMAT DNIAWiadomościSport

Obrzydliwy syf. W takim stanie piłkarze z Izraela zostawili szatnie w Częstochowie [VIDEO]

-

Autor: RP
Piłkarze Maccabi Hajfa po meczu w Częstochowie, zostawili szatnię w opłakanym stanie.
Piłkarze Maccabi Hajfa po meczu w Częstochowie, zostawili szatnię w opłakanym stanie. / foto: screen X (kolaż)
- Reklama -

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie stanu szatni zawodników Maccabi Hajfa po spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Przyjezdni, oględnie mówiąc, nie pozostawili po sobie szczególnego porządku.

W czwartek Raków, w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy, podejmował u siebie zespół z Izraela. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Maccabi Hajfa, po bramce zdobytej przez Ethane Azoulaya w 61. minucie spotkania.

Kibice drużyny z Częstochowy na początku drugiej połowy wywiesili za jedną z bramek wymowny transparent, głoszący, że „Izrael morduje, a świat milczy”. Jak podawał portal Onet, napis po zaledwie kilku minutach zniknął z trybun.

Czytaj więcej: Kibice Rakowa nie zawiedli. Takim transparentem przywitali żydowską drużynę. „Świat milczy” [FOTO]

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Z kolei już po spotkaniu, dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, zamieścił w mediach społecznościowych nagranie tego, w jakim stanie piłkarze z Izraela pozostawili szatnię przyjezdnych na stadionie w Częstochowie.

„Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole” – napisał Sławiński.

Na nagraniu widzimy porozrzucane na podłodze butelki, zużyte chusteczki, podarte papiery i przede wszystkim masę błota. Podczas gdy nieraz udostępniane są nagrania z szatni zachowanych w szczególnie dobrym stanie przez drużyny gości, tym razem powody rozpowszechnienia wideo, które obiegło sieć, były zgoła inne.

Poprzedni artykuł
Izraelska okupacja Strefy Gazy. Oświadczenie szefów MSZ. „W obliczu najgorszego scenariusza…”
Następny artykuł
Powstanie Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu. „Odblokowanie całego regionu”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU