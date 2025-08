Duda jak Biden, rzuca odznaczeniami na odchodne. Krzyż dla szefa RAŚ, który Polakiem się nie czuje

- Reklama -

Prezydent Andrzej Duda na odchodne rozdaje ordery i odznaczenia. Nadał on Krzyż Wolności i Solidarności Jerzemu Gorzelikowi, prezesowi Ruchu Autonomii Śląska. Gorzelik domaga się niezależności województwa śląskiego i przekonuje, że Ślązacy są odrębnym od Polaków narodem. W ubiegłym roku brał udział w marszu ślązakowców, w którym Dudę porównywano do Władimira Putina.

„Monitor Polski” z dnia 25 lipca poinformował, że prezydent Andrzej Duda 29 maja na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski i szanowania praw człowieka w PRL przyznał odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności 18 osobom i jednej pośmiertnie.

Wśród wymienionych osób jest Jerzy Gorzelik. Od 2003 roku jest prezesem Ruchu Autonomii Śląska. Propaguje separatyzm Śląska od Polski. Przekonuje – wbrew opinii lwiej części samych Ślązaków – że Ślązacy to odrębny od Polaków naród. Wielokrotnie deklarował, że nie czuje się związany z polskimi barwami ani hymnem.

– Jestem Ślązakiem, nie Polakiem. Moją ojczyzną jest Górny Śląsk. Niczego Polsce nie przyrzekałem ani jej nie obiecałem, a to znaczy, że jej nie zdradziłem. Państwo zwane Rzecząpospolitą Polską, którego jestem obywatelem, odmówiło mi i moim przyjaciołom prawa do samostanowienia i dlatego nie czuję się zobowiązany do lojalności wobec tego kraju – stwierdził w przeszłości.

W 2014 roku mówił o separacji politycznej. Przekonuje, że dojdzie do niej, jeśli województwo śląskie nie otrzyma autonomii od państwa polskiego.

W przeszłości oskarżano go o proniemieckie poglądy. Twierdził np., że niemieckość na Śląsku Opolskim nie jest już od dawna na fali wznoszącej. Nazywał ją „plastikową” niemieckością.

– Oni stworzyli swoiste getto z określoną kastą ludzi, którzy zajmują się dystrybucją pieniędzy. Mimo napływu olbrzymich środków, nie utrwalili niemieckiej marki, stąd – w moim przekonaniu – śląskość staje się coraz atrakcyjniejsza – przekonywał.

Portal kresy.pl przypomina, że w 2001 roku Unia Europejska – którą co do zasady zachwala – wydała negatywny wyrok dla separatyzmu. W grudniu 2001 roku Trybunał w Strasburgu orzekł, iż Ślązacy nie są odrębnym narodem.