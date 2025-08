Szwajcaria „chwieje się” po 39 proc.

- Reklama -

Nie chodzi tu o spożywanie procentowych trunków, ale cła. Po ogłoszeniu amerykańskich ceł w wysokości 39 proc., Helweci są podobno „wstrząśnięci”. Ich zdaniem, zrobili wszystko, by dostosować się do wymogów prezydenta Donalda Trumpa. W ich przypadku zdecydowała nadwyżka handlowa eksportu wyrobów „made in Swiss”.

Stany Zjednoczone to 20 proc. ich krajowego eksportu. Szwajcaria to jeden z największych przegranych negocjacji w sprawie amerykańskich ceł. W czwartek, 31 lipca, Szwajcaria została obciążona 39% dopłatą na eksport do Stanów Zjednoczonych, co jest najwyższą stawką w całej Europie. Kraje UE obowiązuje stawka 15 proc.

Będzie to trudna do przełknięcia pigułka dla Szwajcarii, której gospodarka jest w znacznym stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych. Szwajcarzy są również szóstym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Stanach Zjednoczonych, jednak ich bilans handlowy z USA wykazuje znaczną nadwyżkę.

Powody do niepokoju ma zwłaszcza przemysł zegarmistrzowski, chemiczny, farmaceutyczny i maszynowy. Rząd Szwajcarii stwierdził, że „z żalem przyjmuje do wiadomości” nowe cła. I dodał, że „pozostaje w kontakcie z odpowiednimi władzami USA i dąży do znalezienia rozwiązania w drodze negocjacji, zgodnego ze szwajcarskim systemem prawnym”.

Ale niezadowoleni są nie tylko Helweci. W sąsiedniej Francji do ponownych negocjacji wzywa sektor rolny, a zwłaszcza winiarze. Federacja Eksporterów Wina i Napojów Spirytusowych (FEVS) wezwała w piątek, 1 sierpnia, Francję i Unię Europejską (UE) do „kontynuowania negocjacji”. Organizacja ma nadzieję na uzyskanie zwolnienia dla win z UE.

We Francji nawet 15 proc. cła grożą „zmniejszeniem o jedną czwartą” sprzedaży wina i napojów spirytusowych w Stanach Zjednoczonych i „stratą branży w wysokości miliarda euro”. Ma to mieć „wpływ na 600 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w branży winiarskiej i spirytusowej” – ostrzegł prezes FEVS, Gabriel Picard.

