Jak buduje się klub piłkarski w Arabii Saudyjskiej? Wzięli i Polaka

„Futurystycznym projektem”, okrzyknięto budowę nowego miasta i klubu piłkarskiego Neom SC. To saudyjski klub, który wywołał sporo zamieszania na rynku światowych transferów. Neom SC, który niedawno awansował do saudyjskiej pierwszej ligi, włączył do składu kilku piłkarzy m.in. francuskiej Ligue 1.

Klub ma stać się wizytówką futurystycznej metropolii, o której marzył następca tronu, książę Mohammed bin Salman. Powstaje ona na pustyni niemal od zera. Klub Neom SC ma być jej wizytówką.

W składzie znalazł się polski bramkarz Marcin Bułka. Marcin Bułka, który był hitem w OGC Nice, został sprzedany za 15 milionów euro. Gwiazdą ma być też francuski napastnik Alexandre Lacazette. Do tego klubu emigrowało wielu zawodników Ligue 1.

Neom Sport Club to drużyna, która niedawno awansowała do Saudi Pro League i jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Będzie tam grał były piłkarz Lyonu, algierski pomocnik Saïd Benrahma, a klub jest zainteresowany także takimi zawodnikami jak Amadou Koné. 20-letni defensywny pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej (Reims), Nathan Zézé z Nantes, czy 19-letni francuski zawodnik Saïmon Bouabré z AS Monaco.

Drużynę poprowadzi były zawodnik Ligue 1, Christophe Galtier, mistrz Francji z Lille i Paris Saint-Germain, który został mianowany trenerem saudyjskiego klubu na początku lipca. Na razie klub gra… 150 km od Neom, które się dopiero buduje. Zespół został przejęty w 2023 roku przez PIF, saudyjski państwowy fundusz majątkowy.

Klub ma być symbolem i wizytówką futurystycznego mega-miasta w budowie o tej samej nazwie. Projekt jest realizowany przez następcę tronu i władcę Arabii Saudyjskiej, Mohammeda bin Salmana. Pierwotnie przewidywano, że Neom pomieści ponad milion mieszkańców do 2030 roku i dziewięć milionów do 2045 roku. Jednak od tego czasu Saudyjczycy ograniczyli swoje ambicje i do końca dekady miasto ma liczyć 300 000 mieszkańców.

Miasto ma powstać nad brzegiem Morza Czerwonego, ale obecnie klub Neom gra na przedmieściach Tabuk, 150 km od ego wielkiego placu budowy. Futurystyczny stadion z 46 000 miejscami ma gościć drużynę nie wcześniej niż w 2032 roku. Obiekt ma powstać na Mistrzostwa Świata w 2034 roku, których gospodarzem będzie Arabia Saudyjska.

