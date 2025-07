BOND na miarę naszych możliwości. Grzesiowski powołał specjalny zespół

- Reklama -

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski powołał Zespół Nauk Behawioralnych w Zdrowiu Publicznym „BOND”. Ma on wziąć na tapet m.in. tzw. antyszczepionkowców.

– W dobie dezinformacji i rosnących wyzwań zdrowotnych, musimy lepiej rozumieć, co naprawdę kieruje ludzkimi decyzjami. Nie wystarczy mówić o tym, co jest zdrowe. Trzeba zrozumieć, dlaczego mimo tej wiedzy wiele osób wybiera inaczej. Zastosowanie nauk behawioralnych pomoże tworzyć strategie, które będą wspierać ludzi w podejmowaniu lepszych decyzji zdrowotnych – stwierdził Grzesiowski.

Utworzenie Zespołu Nauk Behawioralnych w Zdrowiu Publicznym „BOND” (Behawioralne Obserwacje, Nauka i Decyzje) to pokłosie wielomiesięcznej współpracy GIS i UNICEF. Stoi za tym Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

– Dzięki analizie zachowań i podejściu opartemu na dowodach możliwe jest projektowanie polityk i programów, które są skuteczne i dostosowane do różnych grup społecznych, w tym uchodźców i migrantów. Cieszę się, że dzięki dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem UNICEF może przyczynić się do trwałego wykorzystania nauk behawioralnych dla poprawy zdrowia i dobrostanu dzieci oraz rodzin tutaj, w Polsce – powiedziała Koordynator Krajowa Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Nona Zicherman.

„Nauka o zachowaniach to skuteczna alternatywa dla tradycyjnych polityk publicznych, które często opierają się na założeniu, że ludzie podejmują racjonalne decyzje w oparciu o dostępne informacje. W rzeczywistości jednak nawet najlepiej zaprojektowane rozwiązania mogą zawieść. Właśnie tu z pomocą przychodzi nauka o zachowaniach – oferując narzędzia, które pozwalają lepiej zrozumieć codzienne wybory ludzi i projektować polityki bardziej dopasowane do rzeczywistych potrzeb” – czytamy na stronie unicef.org.

„Dzięki mądrzejszym komunikatom i uproszczonym procedurom, możliwe jest skuteczniejsze wspieranie obywateli w podejmowaniu zdrowszych, bezpieczniejszych i bardziej korzystnych dla ich zdrowia decyzji” – dodano.

W zespole BOND znaleźli się przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Matki i Dziecka, Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-BIP, Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wcześniej jednak członkowie zespołu przeszli intensywne szkolenia prowadzone m.in. przez ekspertów UNICEF, Yale School of Medicine, European Centre for Disease Prevention and Control, London School of Economics and Political Science, National Health Service i inne podmioty.

BOND ma projektować „interwencje zdrowotne”. Pierwsza z nich ma dotyczyć promocji szczepień dzieci.

– Udział Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Zespole Nauk Behawioralnych w Zdrowiu Publicznym BOND jest konsekwencją wieloletniego zaangażowania gdańskich naukowców w dostarczanie wiedzy eksperckiej służącej podejmowaniu lepszych decyzji i lepszej organizacji w zakresie polityki zdrowotnej. Rolą ekspertów z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej będzie prowadzenie badań jakościowych i ilościowych, które umożliwią projektowanie skutecznych interwencji populacyjnych. Podejście behawioralne może przełamać wyzwania związane z akceptacją szczepień czy udziałem w badaniach przesiewowych poprzez spojrzenie na te interwencje z punktu widzenia pacjentów: ich obaw, emocji, trudności życiowych i taką ich reorganizację, aby były powszechnie akceptowane – powiedział jeden z członków zespołu z GUMed prof. Łukasz Balwicki.