Znieważenie córki prezydenta. Prokuratura wszczęła sześć postępowań. „Cały czas napływają zgłoszenia”

Mokotowska prokuratura wszczęła 6 postępowań w sprawie znieważania córki prezydenta elekta. Każde postępowanie dotyczy wpisów na osobnej platformie internetowej – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotra Antoni Skiba.

Prok. Piotra Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, że do prokuratury wpłynęło kilkaset zgłoszeń w tej sprawie m.in od osób prywatnych, matki dziecka i Rzecznik Praw Dziecka.

– Skala jest ogromna. Od samego RPD wpłynęło prawie 200 zgłoszeń. Zostały one połączone w zależności do tego gdzie były publikowane. Osobne postępowania dotyczy wpisów na Facebooku, Tik Toku, X, LinkedIn, Instagramie i forum Onetu – wyjaśnił prok. Skiba.

Postępowania prowadzone są w sprawie publicznego znieważenia córki prezydenta elekta – art. 216. Prok. Skiba wyjaśnił, że wpisy będą też rozpatrywane pod kątem kierowania gróźb karalnych (art.190 kk) oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 260 kk).

– Część nie wypełnia tych czynów, pozostałe są na bieżąco analizowane. Cały czas napływają zgłoszenia – dodał.

W piątek poseł PiS Krzysztof Szczucki opublikował w mediach społecznościowych pismo z mokotowskiej prokuratury, z którego wynika, że wszczęła ona dochodzenie po jego zawiadomieniu w sprawie znieważania córki prezydenta elekta.

Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego uwagę widzów zwróciła jego siedmioletnia córka Kasia, która w żywiołowy sposób reagowała na to, co się wokół niej dzieje, przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i popełnili oni obraźliwe wpisy w mediach społecznościowych.