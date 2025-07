Tą sprawą żył cały świat. Kolumbijczyk okazał się gwałcicielem

- Reklama -

Ojciec czwórki dzieci, które w 2023 roku przetrwały samodzielnie 40 dni w kolumbijskiej puszczy amazońskiej po katastrofie samolotu, został uznany za winnego zgwałcenia i molestowania seksualnego jednej z nieletnich pasierbic.

Sąd w mieście Florencia na południowym zachodzie Kolumbii orzekł, że Manuel Ranoque – biologiczny ojciec dwójki młodszych dzieci i ojczym dwójki starszych – molestował seksualnie i gwałcił najstarszą z dziewczynek od 2020 roku, gdy miała 10 lat. Kara zostanie wymierzona w późniejszym terminie.

Sprawa katastrofy lotniczej i poszukiwania rodzeństwa zaginionego w sercu amazońskiej dżungli poruszyły w 2023 roku opinię publiczną w Kolumbii. Mimo skrajnie trudnych warunków całą czwórkę – w wieku od zaledwie 11-miesięcy do 13 lat – odnaleziono żywych. O akcji poszukiwawczej pod hasłem Operacja Nadzieja opowiada film dokumentalny „Zaginione dzieci” („Ninos Perdidos”).

Mały samolot pasażerski z siedmioma osobami na pokładzie spadł 1 maja 2023 roku. Po ponad dwóch tygodniach odnaleziono wrak i ciała trojga dorosłych, w tym pilota i matki rodzeństwa, ale w okolicy nie było dzieci. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję ratowniczą, w ramach której wojsko i grupy ludności rdzennej podążały za znajdowanymi w dżungli śladami, takimi jak nadgryziony owoc, butelka do karmienia mlekiem czy pielucha.

Ranoque przedstawiał się wówczas publicznie jako kochający ojciec, gotowy zrobić wszystko, by znaleźć dzieci. Rodzice ich matki oskarżali go jednak o fizyczne znęcanie się nad partnerką, a także maltretowanie dzieci i wykorzystywanie seksualne najstarszej pasierbicy. Gdy dzieci uratowano, kolumbijskie władze nie przekazały ich Ranoquemu, a ten został wkrótce zatrzymany. Mężczyzna nie przyznawał się do winy.