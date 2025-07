Ogłoszono alert gotowości WOT. „Obowiązkowe stawiennictwo w ciągu 6 godzin”

- Reklama -

Ogłoszono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej na terenach, gdzie może dojść do masywnych opadów. W razie nagłej potrzeby żołnierze mają sześć godzin, aby stawić się we wskazanym miejscu.

Alert gotowości WOT ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dzisiaj po raz kolejny rozmawiałem z dowódcą WOT, z panem generałem Krzysztofem Stańczykiem. I dzisiaj podnosimy gotowość brygad obrony terytorialnej znajdujących się na terenach, których może dojść do masywnych opadów – poinformował.

– Obowiązkowe stawiennictwo w ciągu 6 godzin, pełna gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do udzielenia wszelkiego wsparcia dla wojewodów, społeczności lokalnej. Wojska Obrony Terytorialnej gotowe są do udzielania pomocy natychmiast we wszystkich obszarach, w których zagrożenie będzie występować – dodał Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że oprócz WOT, również inne jednostki – wojska inżynieryjne zostaną podniesione w stan wysokiej gotowości związanej z prognozami atmosferycznymi.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

We wpisie na portalu X Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa mogą otrzymać żołnierze zamieszkujący 10 województw. W woj. lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim możliwe jest wezwanie w okresie do 6 godzin. Z kolei w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim – w okresie do 24 godzin. We wpisie zaznaczono, że w pozostałych województwach wezwanie w czasie krótszymi niż 24 godziny „nie jest planowane”.

ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨 👉 W związku z wydanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB alertami dotyczącymi możliwości wystąpienia upałów i burz 1. i 2. stopnia, wprowadzono gotowość żołnierzy WOT do wsparcia samorządów… pic.twitter.com/1spPBotPyo — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) July 7, 2025

Alarmujące prognozy pogody

Według IMGW, we wtorek na południu kraju nastąpi początek intensywnych opadów deszczu, a w nocy z wtorku na środę – ich kulminacja. Instytut ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

Już w poniedziałek IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będzie ono obowiązywało w południowo-wschodniej części Polski, czyli na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i południowej części mazowieckiego. Na tych obszarach mogą wystąpić podtopienia, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do poniedziałku do godz. 23.

Ponadto w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do osób przebywających w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim wysłało alert o treści: „Uwaga! Dziś (07.07) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe”.