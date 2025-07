Rzeź Wołyńska. Prezydent Chełma apeluje przed obchodami rocznicy Krwawej Niedzieli

- Reklama -

Prezydent Chełma Jakub Banaszek wystosował apel do mieszkańców o noszenie specjalnych wpinek w kształcie kwiatu lnu podczas obchodów 82. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Symboliczna wpinka ma być wyrazem solidarności z ofiarami tragicznych wydarzeń z 1943 roku oraz hołdem dla pomordowanych.

W oficjalnym piśmie skierowanym do mieszkańców prezydent Banaszek podkreślił znaczenie gestu solidarności z ofiarami Rzezi Wołyńskiej i ich rodzinami. Kwiat lnu został wybrany jako symbol pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w historii polskiego narodu.

„Zachęcamy, by w dniu obchodów Krwawej Niedzieli przypiąć ją do ubrania, wyrażając szacunek dla historii i hołd dla pomordowanych” – czytamy w apelu prezydenta miasta. Banaszek podkreślił, że wspólne upamiętnienie powinno stać się okazją do refleksji nad przeszłością oraz inspiracją do budowania przyszłości opartej na prawdzie i wzajemnym zrozumieniu.

Uroczyste obchody w Chełmie

Tegoroczne obchody 82. rocznicy Krwawej Niedzieli organizowane są przez Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Program uroczystości rozpocznie się 11 lipca Mszą Świętą w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 19:00, po której nastąpi przemarsz uczestników na teren Muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej 102.

O godzinie 20:30 rozpoczną się uroczystości patriotyczne, podczas których swoje przemówienie wygłosi prezydent elekt dr Karol Nawrocki. Przedstawiciele chełmskiego samorządu podpiszą również dokumenty stanowiące podstawę do ogłoszenia przetargu na modernizację obiektów muzealnych.

Znaczenie historyczne Krwawej Niedzieli

Rzeź Wołyńska, której kulminacyjnym momentem była Krwawa Niedziela 11 lipca 1943 roku, stanowi jedną z najtragiczniejszych kart w historii polsko-ukraińskich relacji. W dniach 11 i 12 lipca 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w dawnym województwie wołyńskim.

Sprawcy wykorzystali fakt gromadzenia się ludzi w kościołach podczas niedzielnego nabożeństwa. W wyniku ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945 zginęło około 100 tysięcy Polaków.

Prezydent Banaszek podkreślił, że Chełm, jako miasto nierozerwalnie związane z Polesiem Wołyńskim, ma szczególny obowiązek pielęgnowania pamięci o ofiarach tych tragicznych wydarzeń. Miasto stało się miejscem powstania pierwszego muzeum poświęconego w całości ludobójstwu na Wołyniu.