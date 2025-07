Kontrowersyjna decyzja Tuska. Mentzen: Walczy z Polakami, którzy chcą nas chronić!

- Reklama -

Premier Donald Tusk obwieścił, że wszystkie przejścia na granicy z Niemcami stają się obiektami infrastruktury krytycznej. „Rząd chce ukryć przed Polakami to, co się dzieje na granicy” – skomentował decyzję Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Tusk decyzję ogłosił na konferencji prasowej. – Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie – powiedział szef rządu warszawskiego.

Podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji „mają jasne polecenie twardego reagowania” na każdą próbę zakłócenia kontroli granicznej. Tusk dodał, że szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności będzie surowo karane. – Będą to i mandaty, ale i jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania – powiedział.

Zapewnił, że „państwo polskie poradzi sobie na naszych granicach i próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane”.

Ruch premiera skomentował Sławomir Mentzen. „Tusk ogłosił, że wszystkie przejścia graniczne z Niemcami zostaną uznane za infrastrukturę krytyczną. Oznacza to zakaz ich filmowania i fotografowania” – podkreślił inny aspekt decyzji Tuska.

„Po co? Rząd chce ukryć przed Polakami to, co się dzieje na granicy, Niemcy mają przerzucać nam imigrantów tak, żebyśmy nawet nie mogli się od tym dowiedzieć. Zamiast bronić naszej granicy przed Niemcami i imigrantami, Tusk walczy z Polakami, którzy chcą nas chronić!” – skomentował Mentzen.