Banery z wizerunkiem Romana Giertycha w Warszawie. „Będziesz siedział”

W Warszawie pojawiły się banery z wizerunkiem posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha wraz z napisem „będziesz siedział”. Polityk nie ma wątpliwości co do autorstwa tej akcji i już odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych.

„PiS dzisiaj rozwiesił w stolicy kilkaset takich banerów” – napisał na platformie X. To oczywiście prawdopodobne, choć wcale nie zdziwilibyśmy się, gdyby za akcją stał sam Giertych.

Poseł udostępnił zdjęcia banerów w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy. Zwrócił się do polityków PiS z prośbą o aktualizację swojego wizerunku.

„Pisowcy mili! Czy moglibyście w przyszłości zmienić moje zdjęcie? Przecież wiecie, że zapuściłem trochę włosy” – napisał.

Do wpisu dołączył rebus z przysłowiem „myślał indyk o niedzieli, a w sobotę…” i dołączył emotkę siekiery.