Hołownia tłumaczy się ze spotkania z Kaczyńskim. Zdradził, co ze Zgromadzeniem Narodowym i zaprzysiężeniem Nawrockiego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia gęsto się tłumaczy po spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Lider Polski 2050 zdradził także, co ze zwołaniem Zgromadzenia Narodowego, na którym ma zostać zaprzysiężony prezydent-elekt Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że w piątek Radio ZET i „Newsweek” podały, że Hołownia odwiedził w czwartek wieczorem w prywatnym mieszkaniu Bielana, a następnie – jak ustalili fotoreporterzy „Faktu” – przyjechał tam m.in. prezes PiS.

Spotkanie z Kaczyńskim

Na poniedziałkowej konferencji w Sejmie Hołownia podkreślił, że „może” i będzie spotykał się z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła „ważnych dla Polski spraw”. – Znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością, niezależnie od granic, którymi dzielą się rożnego rodzaju partyjne czy polityczne plemiona – dodał.

Przyznał jednocześnie, że miejsce spotkania, które zaakceptował, było „błędem”. – Następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, będę z pewnością wybierał – wiedząc, jakie emocje to budzi – bardziej starannie – zapowiedział.

Jednocześnie lider Polski 2050 zadeklarował odpowiada pozytywnie na prośby o spotkania kierowane przez polityków PiS i będzie to czynił dalej. – Spotykałem się z szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem, z Markiem Suskim, z Januszem Kowalskim, z Jarosławem Kaczyńskim, jak państwo wiecie, dwukrotnie – powiedział.

Marszałek Sejmu powtórzył, że będzie to robił dalej, bo „czy się to komuś podoba, czy nie”, jest „człowiekiem pokoju, a nie wojny”. – Uważam, że byłem szczery, mówiąc, że chcę zakończenia wojny polsko-polskiej – dodał.

Zgromadzenie Narodowe

Marszałek zapowiedział również, że w poniedziałek podpisze postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. Wyraził nadzieję, że zostanie ono opublikowane jeszcze tego samego dnia.

Przypomnijmy, że 1 lipca Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. Tego samego dnia Hołownia poinformował, że na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe i odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego.

– Sprawa jest dla mnie jasna. Pan premier opublikował uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nie stwierdzono nieważności wyborów. W związku z tym moją rolą jest przeciąć ten chocholi taniec, zwołać Zgromadzenie Narodowe – i to dziś uczynię. Tak, aby dać Polkom i Polakom pewność, że demokracja w Polsce działa – podkreślił Hołownia.

Jednocześnie marszałek Sejmu zdradził, że o zaprzysiężeniu Nawrockiego rozmawiał z Kaczyńskim. – Rozmawialiśmy o kilku rzeczach. Po pierwsze temat w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością, (który) wraca przy każdym spotkaniu: oni nie wiedzą czy będzie zaprzysiężenie (Karola Nawrockiego – PAP), więc pytają, będzie zaprzysiężenie czy nie będzie? Pytał mnie o to prezydent Nawrocki, pytał mnie o to prezes Kaczyński, pytał mnie o to Mariusz Błaszczak, pytali mnie o to politycy Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Hołownia.

– Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy to sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego. Bo Karol Nawrocki został prezydentem na pięć lat. I czy nam się to podoba czy nie, musimy (…) szukać czy jest jakaś droga współpracy, czy są jakieś możliwości współpracy z prezydentem w obszarach absolutnie kluczowych, które są w gestii prezydenta – podkreślił marszałek Sejmu.