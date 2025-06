Co za przypadek! Prokurator nadzorująca śledztwo ws. Giertycha odwołana z delegacji do PK

- Reklama -

Prokurator nadzorująca śledztwo, w którym podejrzanym był poseł KO, była przeciw jego umorzeniu. „Została odwołana z delegacji do Prokuratury Krajowej” – poinformowała czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Dziennik zaznaczył, że 16 stycznia Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadząca śledztwo o wyprowadzanie pieniędzy z Polnordu umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi, który miał w sprawie, od października 2021 r., status podejrzanego m.in. o działanie na szkodę spółki.

„Decyzja prowadzącego śledztwo prok. Andrzeja Markowskiego, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej próbował ogłosić zarzuty Giertychowi, wzbudziła wiele pytań i wątpliwości. Jak ustaliła 'Rzeczpospolita’, miał je także nadzór prokuratorski w Prokuraturze Krajowej. A dokładnie prok. Sylwia Chamerska, która od września 2024 r. nadzorowała to śledztwo” – poinformowała „Rz”.

Według gazety miała ona wydać negatywną ocenę wobec postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec posła KO. Zaraz po tym nie przedłużono jej delegacji do Prokuratury Krajowej.

Dymisję ze stanowiska dyrektora departamentu, który miał w nadzorze Polnord, złożył też, jak ujawniła kilka tygodni temu „Rz”, prok. Marek Wełna. On również wraca do macierzystej jednostki – do Krakowa.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził gazecie, że „prok. Sylwia Chamerska – prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowana do Prokuratury Krajowej nadzorowała wskazane w pytaniu postępowanie od dnia 6 września 2024 roku”. Wcześniej nadzorował je prok. Grzegorz Machałowski, który „zakończył delegację do Prokuratury Krajowej z dniem 31 sierpnia 2024 roku”.

„Rz” dodała, że prok. Chamerska co prawda nadal nadzoruje postępowanie w sprawie Polnordu, ale właściwie jedynie na papierze, bo „sprawa w całości (poza Giertychem zarzuty usłyszało jeszcze dziewięć innych osób w tym Ryszard K., były gdyński miliarder i większościowy właściciel Polnordu oraz ochroniarz Giertycha Sebastian J.) jest zawieszona”.

Chamerska będzie postępowanie nadzorowała do końca lipca.

„Od 1 sierpnia 2025 r. wraca do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdyż została odwołana z delegacji na wniosek Prokuratura Regionalnego we Wrocławiu. Decyzje o odwołaniu z delegacji nie zawierają uzasadnienia” – przekazał gazecie prok. Nowak.