To nie prezydenci, ale Mosad sprawuje władzę. Mocne słowa Włodzimierza Skalika w Sejmie

Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, przedstawił w Sejmie tezę dotyczącą wpływu służb specjalnych na politykę międzynarodową, powołując się na wypowiedzi prof. Jeffrey’a Sachsa. W swojej wypowiedzi parlamentarzysta ostrzegł przed utratą suwerenności przez Polskę i wezwał do „odzyskania niepodległości”.

Skalik odwołał się do niedawnej wypowiedzi prof. Jeffrey’a Sachsa, który w jednym z wywiadów telewizyjnych przedstawił radykalną tezę o rzeczywistych ośrodkach władzy w Stanach Zjednoczonych.

– Natknąłem się niedawno na ciekawą opinię w kontekście rozpoczętej III wojny światowej. Otóż kilka dni temu prof. Jeffrey Sachs, udzielając wywiadu jednej z telewizji, stwierdził, iż to Mosad sprawuje władzę. Najważniejsza izraelska jednostka zajmująca się zabójstwami od dziesięcioleci dyktuje amerykańską politykę zagraniczną, a Trump jest kolejnym przykładem tej zależności – cytował poseł słowa amerykańskiego ekonomisty.

Według relacji Skalika, prof. Sachs przedstawił wizję systemu, w którym rzeczywiste decyzje podejmują służby specjalne, a nie wybrani przywódcy.

– Sachs uważa, że to głębokie państwo, CIA, Mosad, MI6, podejmuje decyzje i rozkazy, a nie prezydenci. Ameryka nie ma polityki zagranicznej, a Ameryka First to wygodna iluzja. To, co ma, to politykę Izrael First, lekkomyślną, urojoną i tworzoną przez dziesięciolecia, jak twierdzi Sachs – kontynuował poseł.

Krytyka „agendy syjonistycznej”

Parlamentarzysta przytoczył dalsze fragmenty teorii Sachsa dotyczące kosztów realizacji polityki, która jego zdaniem nie służy amerykańskim interesom.

– Stany Zjednoczone poświęcają biliony, niezliczone ludzkie życia i zaufanie całego świata, realizując agendę syjonistyczną, która traktuje amerykańskie interesy jako nieistotne – stwierdza Sachs – zacytował Skalik.

Na podstawie przedstawionej teorii poseł Konfederacji wyciągnął wnioski dotyczące sytuacji Polski, sugerując podobne mechanizmy wpływu na polską politykę.

– Zatem skoro tak potężne mocarstwo jak Stany Zjednoczone prowadzi tak niesuwerenną politykę, to co możemy pomyśleć o polityce naszego kraju? Czy może dziwić uległość władzy w Polsce? Stawianie cudzych interesów ponad polskimi sprawami? – pytał retorycznie parlamentarzysta.

– Przykładem niech będą członkowie rządu z podwójnym obywatelstwem. Dlatego Konfederacja Korony Polskiej stawia sprawę jasno: odzyskajmy niepodległość – podsumował Skalik.