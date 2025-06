Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Unioposłowie zdecydują

- Reklama -

Na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jego przewodnicząca Roberta Metsola ogłosiła, że otrzymała kolejny wniosek o uchylenie immunitetu polskiego posła do PE Grzegorza Brauna. Został on skierowany do komisji prawnej europarlamentu.

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał na początku czerwca Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Brauna. Dotyczy on podejrzenia popełnienia przez Brauna sześciu przestępstw.

Chodzi (jak poinformowała wcześniej prokuratura) m.in. o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Braun jest też oskarżony o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz występku obrazy uczuć religijnych, „poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej”.

W wywiadzie tym – w kontekście tego wydarzenia – Braun, zdaniem prokuratury, zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików.

Ostatni zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 r. w Opolu dziesięciu plakatów „poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści: „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ””.

W maju Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet Brauna. W tej sprawie chodziło m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także szeregu innych incydentów.

PE podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Zanim sprawa trafi pod głosowanie, jest omawiana przez posłów komisji prawnej PE. Komisja ta przygotowuje w każdym wypadku sprawozdanie, w którym zaleca głosowanie „za” lub „przeciw”.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.