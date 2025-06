Braun demontuje wystawę sodomitów. Bosak potępia. Korwin-Mikke z jednym pytaniem

- Reklama -

Europoseł Braun zdemontował w środę tablice będące elementem sodomickiej wystawy w Sejmie, poświęconej LGBT autorstwa stowarzyszenia „Tęczowe Opole”.

Na nagraniu widzimy, jak Braun zdejmuje ze stelaży tablice pokazujące w pozytywnym świetle zmiennopłciowców i osoby z zaburzeniami seksualnymi. Zdjęte tablice składa na pół i odkłada na podłogę.

W pewnym momencie pojawia się strażnik.

– Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy – mówi.

– Przywołuję pana do porządku, niszczy pan mienie – twierdzi strażnik.

Potem któraś z obecnych osób pyta, „co pan robi.”

– Zapobiegam zgorszeniu publicznemu – odpowiedział Grzegorz Braun.

Prawicowego polityka potępił wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Zapytany o tę sprawę w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że jego zdaniem Sejm „nie jest miejscem na wybryki i na niszczenie różnych rzeczy”. Dopytywany, czy potępia to, co zrobił Braun, Bosak odparł: „Potępiam zachowania niezgodne z regulaminem Sejmu i potępiam też robienie ideologicznych wystaw w Sejmie, które wpisują się w negatywne trendy ideowe”.

Więcej o tym przeczytacie w artykułach poniżej.

Festiwal potępienia Brauna skomentował krótko, ale dosadnie na X Janusz Korwin-Mikke.

„Tak, można było zrobić konferencję prasową nt. tego jak bardzo się nie zgadzamy z wystawą LGBT w Sejmie. Tak, można było nagrać rolkę i wrzucić do sieci, jak bardzo się nie zgadzamy z wystawą LGBT w Sejmie. Można było być, jak to mówią 'merytorycznym'” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.

„I co? Co by to dało?” – zapytał Korwin-Mikke.